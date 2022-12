ലോകകപ്പ്: മത്സരം കലാശപ്പോരാട്ടത്തിലേക്ക്, ചരിത്രമാകാൻ വേദികൾ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾക്ക് ചൂടേറിയതോടെ ആരാധകർക്കു ടെൻഷനും കൂടി. ഫൈനൽ അടുക്കുന്തോറും വേദികളുടെ എണ്ണവും ചുരുങ്ങി. ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം മാറുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് എക്കാലത്തെയും അവിസ്മരണീയമായ മത്സരങ്ങൾക്കു സാക്ഷ്യം വഹിച്ച്.

8 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലാണു മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. 32 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള 64 മത്സരങ്ങൾക്കായാണു നീണ്ട 12 വർഷത്തെ തയാറെടുപ്പിലൂടെ രാജ്യത്തിന്റെ അമൂല്യ സൃഷ്ടികളായി 8 വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ ഉയർന്നത്. പ്രീ-ക്വാർട്ടർ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായതോടെ അൽ റയാനിലെ അഹമ്മദ് ബിൻ അലി, അൽ വക്രയിലെ അൽ ജനൂബ്, റാസ് അബു അബൗദിലെ 974 എന്നീ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളാണു പൂർത്തിയായി. ലോകകപ്പിലെ ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടം, പ്രീ-ക്വാർട്ടർ ഉൾപ്പെടെ 7 വീതം മത്സരങ്ങൾക്കാണ് ഈ സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. തുടക്കം മുതൽ മത്സരങ്ങളുടെ അവസാനം വരെ ഗാലറി നിറയെ ആരാധകരും. ക്വാർട്ടർ ഫൈനൽ കഴിയുന്നതോടെ അൽതുമാമ, എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളിലെ മത്സരങ്ങളും പൂർത്തിയാകും.

ഉദ്ഘാടന വേദിയായിരുന്ന അൽഖോറിലെ അൽ ബെയ്ത്, ഖലീഫ ഇന്റർനാഷനൽ സ്റ്റേഡിയം, ലുസെയ്ൽ എന്നീ 3 സ്റ്റേഡിയങ്ങളിൽ മാത്രമായി മത്സരങ്ങൾ ചുരുങ്ങും.

മുഖം മാറിയെത്തും വിസ്മയക്കാഴ്ച



ദോഹ∙ മത്സരങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതോടെ മുഖം മാറുന്ന സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ വീണ്ടും വിസ്മയങ്ങളാകും.8 സ്റ്റേഡിയങ്ങളും രാജ്യത്തിന്റെ അമൂല്യസൃഷ്ടികൾ തന്നെയാണ്. ഡിസൈനിങ്ങിന്റെയും നിർമാണത്തിന്റെയും സുസ്ഥിരതയുടെയും കാര്യത്തിൽ ലോകശ്രദ്ധ നേടിയവ. ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളുടെയും സീറ്റുകൾ പകുതിയോളം സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലെ കായിക സൗകര്യങ്ങൾക്കായി നൽകും.

സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ മിക്കതും ഷോപ്പിങ് കേന്ദ്രങ്ങളും സ്‌കൂളുകളും ഹോട്ടലുകളും ഒക്കെയുള്ള കമ്യൂണിറ്റി സെന്ററുകളായും മാറും. എന്നാൽ പൂർണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റാൻ കഴിയുന്നതും പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നതും ഷിപ്പിങ് കണ്ടെയ്നറുകളും മോഡുലാർ ബ്ലോക്കുകളും കൊണ്ട് നിർമിച്ചതുമായ ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിലെ പ്രഥമ ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയമായ 974 പൂർണമായും പൊളിച്ചു മാറ്റും.

അൽ റയാനിലെ അഹമ്മദ് ബിൻ അലി, അൽ വക്രയിലെ അൽ ജനൂബ് എന്നിവയുടെ ഇരിപ്പിട ശേഷി കുറച്ചു കൊണ്ടു യഥാക്രമം അൽ റയാൻ, അൽ വക്ര പ്രാദേശിക ക്ലബ്ബുകളുടെ ആസ്ഥാനമാക്കും. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഖത്തറിന്റെ കായിക മാമാങ്കങ്ങൾക്കു വേദിയായ ഖലീഫ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം കൂടുതൽ തിളക്കത്തോടെ ഇനിയും ടൂർണമെന്റുകൾക്ക് വേദിയൊരുക്കും.

ലോകകപ്പ് ഉദ്ഘാടന വേദിയായിരുന്ന അൽഖോറിലെ അൽ ബെയ്ത്തിലെയും സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 30,000 ആയി കുറയ്ക്കും. സിനിമ തിയറ്ററുകൾ, വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഷോപ്പിങ് മാളുകൾ, പ്രദർശന ഹാളുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അൽഖോറിലെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്യൂണിറ്റി കേന്ദ്രമായി സ്റ്റേഡിയം മാറും.

ഫൈനൽ വേദിയായ ലുസെയ്‌ലിന്റെ മുകൾ ഭാഗം ലോകകപ്പിനു ശേഷം പുനർനിർമിക്കും. സീറ്റുകളിൽ പകുതി കായിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകും. അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടു കൂടിയ കമ്യൂണിറ്റി ഹബ്ബായി സ്റ്റേഡിയം മാറും.

ദോഹ നഗരത്തോടു ചേർന്നുള്ള അൽതുമാമ സ്റ്റേഡിയവും ലോകകപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും കൂടിയ കമ്യൂണിറ്റി ഹബ്ബായി മാറും. ആസ്പെതാർ കായിക ക്ലിനിക്, 60 മുറികളോടു കൂടിയ ആഡംബര ഹോട്ടൽ, സൈക്കിൾ പാത, വാണിജ്യ യൂണിറ്റുകൾ, പള്ളി എന്നിവയെല്ലാം സജ്ജമാകും. ടെന്നിസ്, ബാസ്‌കറ്റ്ബോൾ കോർട്ടുകളും ഉണ്ടാകും. 20,000 സീറ്റുകൾ കായിക സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത രാജ്യങ്ങൾക്ക് സംഭാവന നൽകും. അൽ റയാനിലെ എജ്യുക്കേഷൻ സിറ്റി സ്റ്റേഡിയം വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രമായി മാറും.

20,000 സീറ്റുകൾ അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലെ കായിക സൗകര്യങ്ങൾക്കായി സംഭാവന ചെയ്യും. ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ 2 സ്‌കൂളുകളും സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങും. സ്‌കൂളുകൾക്കായി 2 കെട്ടിടങ്ങളും ഭരണനിർവഹണത്തിനായി ഒരു കെട്ടിടവും നിർമിക്കും. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ 8 ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ 3 എണ്ണം കായിക സ്റ്റേഡിയങ്ങളായി തന്നെ തുടരും. അവശേഷിക്കുന്ന അഞ്ചിൽ ഒരെണ്ണം പൂർണമായും പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നതോടെ നാലെണ്ണവും കമ്യൂണിറ്റികൾക്കായി പുതിയ ചരിത്രമെഴുതും.

English Summary : Qatar stadiums will change face after the World Cup