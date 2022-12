അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയുമായുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു:സൗദി കിരീടാവകാശി

റിയാദ്∙ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയുമായുള്ള സഹകരണം വർധിപ്പിക്കാനും പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ പുതിയ ഘട്ടത്തിനായി കാത്തിരിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് സൗദി കിരീടാവകാശിയും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ റിയാദ്-ചൈന സഹകരണത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള ഉച്ചകോടിയിൽ പറഞ്ഞു.



ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന്റെ പുതിയ യുഗത്തിനാണ് ഈ ഉച്ചകോടി തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആഗോള വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ചൈനക്കൊപ്പം ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കും. ലോകത്തിന്റെയും ചൈനയുടെയും ഊർജ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഉറവിടം എന്നോണമുള്ള പങ്ക് വഹിക്കുന്നതു ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തുടരുമെന്നും കിരീടവകാശി ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു.



മേഖലയിൽ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും വർധിപ്പിക്കാൻ മുഴുവൻ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുന്നത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ തുടരും. മേഖലയിൽ നിന്ന് സായുധ മിലീഷ്യകൾ പുറത്തുപോകാതെ സുരക്ഷയും അഭിവൃദ്ധിയും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല.

പ്രാദേശിക കറൻസികളിൽ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനം സജീവമാക്കാൻ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുമായി യോജിച്ച ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് പ്രസിഡന്റ്ഷി ജിൻ പിങ് പറഞ്ഞു. ഭീകരതയെ ചെറുക്കുന്നതിനും ഇറാനിയൻ ആണവ പദ്ധതി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനും പങ്കാളിത്തവും ഊന്നലും നൽകുമെന്നും ഫലസ്തീൻ പ്രശ്നത്തിന് നീതിയുക്തമായ ഒരു പരിഹാരത്തിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഉച്ചകോടിക്ക് ശേഷം പുറത്തിറക്കിയ സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. സാംസ്കാരികം, വിദ്യാഭ്യാസം, വിനോദസഞ്ചാരം, മാധ്യമം, കായികം, അക്കാദമിക് എന്നീ മേഖലകളിൽ നേതാക്കൾ ആശയവിനിമയവും സഹകരണവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

