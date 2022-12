ദുബായ്∙ ദുബായിൽ മലയാളി ബാലിക കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു വീണു മരിച്ചു. കോഴിക്കോട് നാദാപുരം കുമ്മങ്കോട് മഠത്തിൽ ജുനൈദിന്റെ യാറ മറിയം(നാലര) ആണു മരിച്ചത്. ഖിസൈസിലെ കുടുംബം താമസിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിലെ ഒൻപതാം നിലയിൽ നിന്നാണു കുട്ടി താഴേക്കു വീണത്. പോക്കർ ഹാജിയുടെ മകനാണ് ജുനൈദ്. പൊയിലൂരിലെ വി, പി. അബുബക്കർ ഹാജിയുടെ മകൾ അസ്മയാണ് കു‌ട്ടിയുടെ മാതാവ്.

English Summary: Malayali girl felll down from building in dubai died