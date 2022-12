സൗദിയിൽ ബസ് അപകടത്തിൽ രണ്ടു മരണം

റിയാദ്∙ സൗദിയിൽ ബസ് അപകടത്തിൽ രണ്ടു പേർ മരിക്കുകയും ഒൻപതു പേര്‍ക്കു പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ദമാം റോഡില്‍ അല്‍മആദിന്‍ പാലത്തിനു സമീപം സാപ്റ്റ്‌കോ ബസ് മറിഞ്ഞാണ് രണ്ടു പേര്‍ മരിച്ചത്.

വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയാണു സംഭവം. പത്ത് ആംബുലന്‍സ് യൂണിറ്റുകൾ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടു. രണ്ടു പേരുടെ പരുക്ക് ഗുരുതരമാണ്. പരുക്കേറ്റവരെ സമീപത്തെ ആശുപത്രികളിലേക്കു മാറ്റി. മരിച്ചവരെയും പരുക്കേറ്റവരെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary: Two died in bus accident in Saudi Arabia