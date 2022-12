ഫുജൈറയിൽ അമ്മയെയും രണ്ടു കുട്ടികളെയും നായ ആക്രമിച്ചു; 3 പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഫുജൈറ ∙ ഫുജൈറയിൽ അമ്മയെയും രണ്ട് കുട്ടികളെയും നായ ആക്രമിച്ചു. കടൽത്തീരത്ത് ഇരുന്ന അമ്മയെയും കുട്ടികളെയുമാണ് നായ ആക്രമിച്ച് പരുക്കേൽപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന നായയാണ് ഇവരെ ആക്രമിച്ച്ത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന കുറ്റത്തിന് മൂന്നു പെൺകുട്ടികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കാണ് ആക്രമണം നടന്ന വിവരം ഫുജൈറ പൊലീസ് അറിയുന്നത്. ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് നായയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചതായി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. ഭാര്യയും കുട്ടികളും കടൽത്തീരത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ കൊണ്ടുവന്ന നായ ആക്രമിച്ച് പരുക്കേൽപ്പിച്ചതായി കുടുംബനാഥൻ വ്യക്തമാക്കി.

ഫുജൈറ പൊലീസ് ജനറൽ കമാൻഡ് പെൺകുട്ടികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം കണ്ടാൽ 999 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഫുജൈറ പൊലീസ് പൊതുജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.

