ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ഇഖാമ ഫീസ് കുറഞ്ഞ മാസത്തേക്കു പുതുക്കാനാകില്ല

റിയാദ്∙ ഗാർഹിക തൊഴിലാളികളുടെ ഇഖാമ ഫീസ് മറ്റു തൊഴിൽ ഇഖാമയുടെ രീതിയിൽ പുതുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു സൗദി പാസ്പോര്‍ട്ട് വിഭാഗം അറിയിച്ചു. മറ്റു ഇഖാമകൾ കുറഞ്ഞ മാസത്തേക്കു പുതുക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ വർക്ക് പെർമിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഖാമകൾ ഇഷ്യു ചെയ്യുന്നതും പുതുക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ തവണകളായി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. വർക്ക് പെർമിറ്റ്, റസിഡൻസി പെർമിറ്റ് എന്നിവ വാർഷികം - ത്രൈമാസികം എന്നിങ്ങനെയാണു പുതുക്കാനാകുക. ഇഖാമ പുതുക്കാൻ ആവശ്യമായ ലെവി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീസുകൾ ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കു മൂന്ന്, ആറ്, ഒൻപത് എന്നിങ്ങനെ തവണകളായി അടച്ചു പുതുക്കാനുള്ള അവസരം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണു തുടക്കമായത്.

English Summary: Iqama of domestic workers cannot be renewed as that of other workers