ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗത്തിൽ ജാഗ്രത വേണം; ‘ഉള്ളിൽ തീ’യാണേ...

അബുദാബി∙ തീപിടിത്തമൊഴിവാക്കാൻ പാചകവാതകം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും സിലിണ്ടറുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതീവ ജാഗ്രത വേണമെന്ന് അധികൃതർ. ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ അശ്രദ്ധയും സുരക്ഷാസംവിധാനം ഒരുക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചയുമാണ് മിക്ക അഗ്നിബാധയ്ക്കും പ്രധാന കാരണം.

പാചകവാതകത്തിനു കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനം ഉള്ളവരും ഉപയോഗത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുടുംബസമേതം പുറത്തുപോയി പാചകം ചെയ്യുന്നതിലും കരുതൽ വേണമെന്ന് അധികൃതർ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

സൂര്യപ്രകാശം നേരിട്ടു പതിക്കുന്നതോ ചൂട് തട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളതോ ആയ ഭാഗത്തു നിന്നു സിലിണ്ടർ മാറ്റണം. സിലിണ്ടറുകൾ അടുക്കളയുടെ പുറത്തുവച്ച് വായുസഞ്ചാരം ഉറപ്പാക്കണം. സിലിണ്ടറുമായി സ്റ്റൗവിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന റബർ ട്യൂബ്, വാൽവ് തുടങ്ങിയവ ഇടയ്ക്കിടെ പരിശോധിക്കുകയും വാതകച്ചോർച്ച ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും വേണം.

ചോർച്ചയില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം

ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകൾ, ഹോസുകൾ, റഗുലേറ്റർ എന്നിവ സമയബന്ധിതമായി പരിശോധിച്ച് കേടുപാടുകളും ചോർച്ചയും ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഉപയോഗിക്കാത്ത നോബുകൾ ഓഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

പാചകം കഴിഞ്ഞാൽ

പാചകം കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് റഗുലേറ്റർ അടയ്ക്കണം. നിലവാരമുള്ള സ്റ്റൗ ഉപയോഗിക്കുകയും വേണം. സിലിണ്ടറിന് കേടുപാടുണ്ടോയെന്ന് പരിശോധിക്കണം. ഒന്നിലേറെ സിലിണ്ടറുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതും സുരക്ഷിതമല്ല. തീപിടിത്ത സാധ്യതയുള്ള ഉൽപന്നങ്ങൾ, വൈദ്യുതി സ്വിച്ചുകൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കു സമീപം സിലിണ്ടർ വയ്ക്കരുത്. ഒരു സിലിണ്ടറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ട്യൂബുകൾ ഘടിപ്പിക്കരുത്.

അപകടമൊഴിവാക്കാൻ



∙ തീയോ തീപ്പൊരിയോ ഉണ്ടാകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും സിലിണ്ടർ മാറ്റി വയ്ക്കുക

∙ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സിലിണ്ടറുകൾ ഒരു വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകരുത്

∙ചൂട് കാലത്ത് ഏറെ നേരം വാഹനത്തിൽ സിലിണ്ടർ വയ്ക്കരുത്

മുറുകാത്ത റെഗുലേറ്ററോ പൈപ്പോ സ്ഥാപിക്കരുത്

∙ ഉരുണ്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ സിലിണ്ടർ ചെരിച്ചിടരുത്.

യാത്രക്കാർ ഇരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വയ്ക്കരുത്.

ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ



∙ കത്തുന്ന വിളക്കോ തീപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളവയോ ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം മാത്രം സിലിണ്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക

∙ സിലിണ്ടർ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്യരുത്.

∙ ഉപയോഗശേഷം വാൽവ് അടച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

∙ സ്റ്റൗ എപ്പോഴും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം, അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തണം

∙ പൈപ്പിനു വിള്ളലോ പൊട്ടലോ ഇല്ലെന്ന് പരിശോധിക്കുക

റെഗുലേറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത ഉറപ്പാക്കുക, കേടായാൽ ഉടൻ മാറ്റുക.

എന്താണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ

ദ്രവീകൃത പെട്രോളിയം വാതകം (എൽപിജി) നിറച്ചതും എളുപ്പം എടുത്തുമാറ്റാവുന്നതുമായ സംഭരണിയാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ. ഇവ അംഗീകൃത കമ്പനികളിൽനിന്നു വാങ്ങാം. സിലിണ്ടറിനും ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കാനും വലുപ്പവും അളവും അനുസരിച്ച് ഓരോ എമിറേറ്റിലും വ്യത്യസ്ത നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുന്നത്

സിലിണ്ടറിൽ നിന്നോ റെഗുലേറ്ററിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന വാതക ചോർച്ച അന്തരീക്ഷ വായുവുമായി കലർന്ന് കത്തുന്ന മിശ്രിതം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതോടൊപ്പം തീപ്പൊരി ചേരുന്നതോടെ കത്തി സ്ഫോടനമുണ്ടാകും.

