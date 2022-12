ഹയാ കാർഡുണ്ടോ? നേട്ടങ്ങളേറെ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് സന്ദർശകർക്ക് ഹയാ കാർഡ് കൈവശമുണ്ടെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങളേറെ. വിദേശീയർക്ക് ഖത്തറിലേക്കുള്ള പ്രവേശന വീസയാണ് ഹയാ കാർഡുകൾ. പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങളിൽ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാം. മത്സരം കാണാൻ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സ്വദേശികൾക്കുൾപ്പെടെ ഫാൻ ഐഡി അഥവാ ഹയാ കാർഡുകൾ നിർബന്ധമാണ്. സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി, ഗതാഗത മന്ത്രാലയം, നഗരസഭ മന്ത്രാലയം എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ഹയാ കാർഡ് നടപ്പാക്കിയത്.

ഹയാ കാർഡുകൾ ഫിഫ അറബ് കപ്പ് മുതൽ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കി വരുന്നതിനാൽ ലോകകപ്പിൽ ഹയാ കാർഡുകളുടെ വിതരണം പൂർണമായും വിജയകരമാണ്. ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ആണ് ഫിഫ ലോകകപ്പിനുള്ള ഹയാ കാർഡുകൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 2018 ൽ റഷ്യയിൽ നടന്ന ലോകകപ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഫാൻ ഐഡിയാണ് കൂടുതൽ സവിശേഷതകളോടെ ഖത്തറും പിന്തുടർന്നത്.

ഹയാ കാർഡുകളുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പാണ് കൈവശം വേണ്ടത്. പക്ഷേ പ്രിന്റ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അലി ബിൻ ഹമദ് അൽ അത്തിയ്യ അറീന, ദോഹ എക്‌സിബിഷൻ ആൻഡ് കൺവൻഷൻ സെന്റർ എന്നിവിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചാൽ പ്രിന്റ് എടുക്കാം. ഹയാ ആപ്പിലൂടെ ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് ലഭിക്കും. എല്ലായിടങ്ങളിലും പ്രവേശനത്തിന് ഡിജിറ്റൽ കാർഡ് മതി. 2023 ജനുവരി 23 വരെ ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് രാജ്യത്ത് താമസിക്കാം എന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ്.



ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഏറെ

ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എമർജൻസി, അർജന്റ് കെയർ സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമാണ്. ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകകപ്പ് ഫാൻ സോണുകളിലും ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്. കർവ ബസുകൾ, മെട്രോ, ട്രാം തുടങ്ങിയ പൊതുഗതാഗത സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലും ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് യാത്ര സൗജന്യമാണ്.

ലോകകപ്പിനിടെയുള്ള താമസം ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഹയാ കാർഡിലൂടെ സാധ്യമാണ്. ഖത്തർ ദേശീയ മ്യൂസിയം, മ്യൂസിയം ഓഫ് ഇസ്‌ലാമിക് ആർട് എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള ഖത്തർ മ്യൂസിയത്തിന്റെ കീഴിലെ എല്ലാ മ്യൂസിയങ്ങളിലും ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട്.

ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ജോർദാൻ, യുഎഇ, ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സൗജന്യമായ പ്രവേശനവും ലഭ്യമാണ്. ലോകകപ്പിനിടെ ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദിവസേന ദോഹയിലേക്ക് ഷട്ടിൽ വിമാന സർവീസും ഉണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്ന ഹയാ കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് ഖത്തറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 3 പേരെ കൂടി ഒപ്പം കൂട്ടാൻ അനുവദിക്കുന്ന ഹയാ വിത്ത് മി (1 +3) പദ്ധതിയിലൂടെ മത്സര ടിക്കറ്റില്ലാത്ത നിരവധി പേർക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നതും വലിയ നേട്ടമാണ്.

ഡിസംബർ 2 മുതൽ ഹയാ കാർഡ് മുഖേന മത്സര ടിക്കറ്റില്ലാത്തവർക്കും രാജ്യത്ത് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 6 മുതൽ ഗൾഫ് സഹകരണ കൗൺസിൽ രാജ്യങ്ങളിലെ പൗരന്മാർക്കും പ്രവാസി താമസക്കാർക്കും മത്സര ടിക്കറ്റും ഹയാ കാർഡും ഇല്ലാതെയും രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചു. ഹയാ ആപ്പിലൂടെ മത്സര ഷെഡ്യൂളുകൾ, ഗതാഗത വിവരങ്ങൾ, ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇവന്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അറിയാനാകും.

