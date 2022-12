നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ മോഷണം; നാലംഗ ഏഷ്യൻ സംഘം യുഎഇയിൽ അറസ്റ്റിൽ

റാസൽഖൈമ∙ റാസൽഖൈമയിൽ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന വീടുകളിൽ മോഷണ നടത്തിയ നാലംഗ ഏഷ്യൻ സംഘം അറസ്റ്റിൽ. നിർമാണത്തിന്റെ അവസാനഘട്ടത്തിലെത്തിയ വീടുകളിലാണു സംഘം മോഷണം നടത്തിയത്. മതിൽ ചാടിക്കടന്നെത്തി, വാതിലും ജനലുകളും പൊളിച്ച് അകത്തു കടക്കുന്നതായിരുന്നു സംഘത്തിന്റെ രീതി. വയറുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, പൈപ്പുകൾ , ഭാരം കുറഞ്ഞതും വില കൂടിയതുമായ മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്നിവയാണു പ്രധാനമായും



ഇത്തരത്തിൽ 15 വീടുകളിലാണു സംഘം മോഷണം നടത്തിയത്. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്നു പൊലീസ് പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് രൂപീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് മോഷ്ടാക്കൾ കുടുങ്ങിയത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ചു. മോഷ്ടിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഏഷ്യൻ വംശജനായ മറ്റൊരാൾക്കു വിൽക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് ഇവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മോഷണ വസ്തുക്കളാണു തനിക്കു വിറ്റിരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് അയാള്‍ പൊലീസിനനോടു പറഞ്ഞത്.

English Summary: Four Asian men arrested for stealing in under construction homes in Rasalkhaima