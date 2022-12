വന്നു, കണ്ടു, കൂടെനിന്നു; ഖത്തറിൽ തരംഗമായി അർജന്റീനയുടെ ആരാധകർ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പിൽ സ്വന്തം ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഖത്തറിലെത്തിയത് 35,000 ത്തിലധികം അർജന്റീനക്കാർ. ഖത്തറിലെ എംബസിയുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ 35,000 ത്തിനും 40,000ത്തിനു ഇടയിൽ അർജന്റീനക്കാർ ദോഹയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അർജന്റീനക്കാർ മാത്രമല്ല ലയണൽ മെസ്സിയേയും ടീമിനെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യ, ബംഗ്ലാദേശ് കമ്യൂണിറ്റികളിലും ആരാധകർ പതിനായിരത്തിലധികമുണ്ട്. ഗാലറിക്ക് അകത്തും പുറത്തും പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ അർജന്റീന ഫാൻസ് ഖത്തർ എന്ന ഗ്രൂപ്പും ലോകകപ്പിന് മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ സജീവമാണ്.

സൂഖ് വാഖിഫ്, മിഷെറീബ് ടൗൺ ഡൗൺ ദോഹ, ലുസെയ്ൽ ബൗലെവാർഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലുൾപ്പെടെ നടക്കുന്ന അർജന്റീന ആരാധകരുടെ സംഗമങ്ങളും ശ്രദ്ധേയമാണ്.ഖത്തറിലെ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ലുസെയ്ൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ ടീം ജേഴ്‌സി അണിഞ്ഞെത്തുന്ന ആരാധകരുടെ പതിവ് സംഗമങ്ങൾ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നുണ്ട്.

90,000ത്തോളം സീറ്റുകളുള്ള ലുസെയ്ൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിലാണ് അർജന്റീനയുടെ 3 മത്സരങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. ഇന്ന് ലുസെയ്ൽ സ്‌റ്റേഡിയത്തിൽ തന്നെയാണ് സെമി-ഫൈനലിൽ ക്രൊയേഷ്യയെ നേരിടുന്നതും. ആരാധക സംഗമങ്ങളിലും സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലെ മത്സരത്തിനിടയിലും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് വാമോസ് അർജന്റീന എന്ന ഗാനമാണ്. വർഷങ്ങളായി പണം സ്വരൂപിച്ചാണ് ലോകകപ്പിൽ അർജന്റീനയുടെ പ്രകടനം കാണാൻ പലരും എത്തുന്നത് എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത.

English Summary : Over 35,000 Argentinians came to Qatar to support the team in the World Cup