മസ്‌കത്ത്∙ ഒമാനില്‍ മുന്നൂറോളം സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങളുടെ നിരക്ക് വെട്ടിക്കുറച്ച് ധനമന്ത്രാലയം. സര്‍ക്കാര്‍ സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും. വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങള്‍ ആകര്‍ഷിക്കുകയുമാണ് അധികൃതര്‍ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. അടുത്ത വര്‍ഷം ആദ്യ പാദത്തോടെ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്ന പരിഷ്‌കരിച്ച ഫീസ് ഘടന മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തിലാണു മന്ത്രാലയം ഫീസ് പരിഷ്‌കരണം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

എന്നാല്‍, ചില സേവനങ്ങള്‍ക്ക് നിരക്കു വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചിലതു തീരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. 903 ഫീസുകളാണ് പരിഷ്‌കരിച്ചത്. ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഇവയില്‍ 557ഉം കുറക്കുകയോ റദ്ദാക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തില്‍ 739 ഫീസുകള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കും. അവയില്‍ 228 ഫീസുകള്‍ വെട്ടിക്കുറക്കുകയും 37 പുതിയ സേവനങ്ങള്‍ നിരക്കിന്റെ പരിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും. വാണിജ്യ, വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള കരാറുകള്‍, പേറ്റന്റ് അപേക്ഷകള്‍, അനന്തരാവകാശ അപേക്ഷകള്‍ എന്നിവക്കുള്ള ഫീസ് കുറച്ചു.



109 മുനിസിപ്പല്‍ ഫീസുകള്‍ റദ്ദാക്കുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കാര്‍ ഷീല്‍ഡ്, ഷെല്‍ട്ടറുകള്‍ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ഇനി പ്രത്യേകം ഫീസ് വേണ്ടതില്ല. നിലവില്‍ ഇത് 60 റിയാല്‍ ആണ്. അതേസമയം, തിരിച്ചുലഭിക്കുന്ന 50 റിയാല്‍ ഈടാക്കും. പാര്‍പ്പിട കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കാനുള്ള പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിന് പത്ത് റിയാല്‍ ഒറ്റത്തവണ ഫീസ് ഈടാക്കും. വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെതിന് 100 റിയാല്‍ ആയിരിക്കും. ഡിസ്‌കൗണ്ട്, പ്രമോഷനല്‍ ഓഫറുകള്‍ എന്നിവക്കുള്ള പെര്‍മിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീസുകള്‍ ഒഴിവാക്കി.



സിവില്‍ ഡിഫന്‍സ്, ആംബുലന്‍സ് അതോറിറ്റിയും ഫീസ് വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ കമ്പനി രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് ഫീസുകള്‍ കുറച്ചു. ഒറ്റത്തണ ഫീസായി പത്ത് റിയാല്‍ അടച്ചാല്‍ മതി. വാണിജ്യ സൈന്‍ബോര്‍ഡുകളുടെ നാലു ഫീസുകള്‍ മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈസി പ്ലാറ്റ്ഫോമില്‍ അപേക്ഷകള്‍ സമര്‍പ്പിച്ച് ഒറ്റത്തവണ ഫീസായി 10 റിയാല്‍ അടച്ചാല്‍ മതി. വാണിജ്യ സൈന്‍ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ പുതുക്കുന്നതിന് യാതൊരു ഫീസുമില്ല. കെട്ടിട നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ച് സേവനങ്ങളുടെ ഫീസ് മസ്‌കത്ത് മുനിസിപ്പാലിറ്റി കുറച്ചു. പാര്‍പ്പിട കെട്ടിട നിര്‍മാണത്തിനു പത്ത് റിയാലും വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് 50 റിയാലുമായിരിക്കും ഫീസ്.



