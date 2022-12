മിച്ചമാണ് ഖത്തറിന്റെ മെച്ചം

ദോഹ∙ ഈ വർഷം മൂന്നാം പാദത്തിൽ ഖത്തറിന് 3,000 കോടി റിയാലിന്റെ മിച്ച ബജറ്റ്. മൂന്നാം പാദത്തിൽ 8,180 കോടി റിയാൽ ആണ് മൊത്ത വരുമാനം. 7,630 കോടി റിയാൽ എണ്ണ-വാതക മേഖലയിൽ നിന്നും 550 കോടി റിയാൽ എണ്ണ ഇതര മേഖലയിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനമാണ്.

5,180 കോടി റിയാൽ ആണു മൂന്നാം പാദത്തിലെ ചെലവ്. ഇതിൽ 1,460 കോടി റിയാൽ വേതനം നൽകുന്നതിനും 18,00 കോടി റിയാൽ നിലവിലെ ചെലവുകളുമാണ്. പ്രധാന പദ്ധതികൾക്കായി 1,800 കോടി റിയാലാണ് ചെലവെന്നു ധനമന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ വർഷം ആദ്യ പകുതിയിൽ 4,730 കോടി റിയാൽ ആയിരുന്നു ബജറ്റ് മിച്ചം. 15,070 കോടി റിയാൽ മൊത്തവരുമാനവും.

ഇതിൽ 650 കോടി റിയാൽ ആദ്യ പാദത്തിലെയും 8,570 കോടി റിയാൽ രണ്ടാം പാദത്തിലെയും വരുമാനമാണ്. ആദ്യ പകുതിയിൽ ചെലവ് 10,340 കോടി റിയാലും. 3,510 കോടി റിയാലാണ് പ്രധാന പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവിട്ടത്.19,600 കോടി റിയാൽ വരുമാനവും 20,430 കോടി റിയാൽ ചെലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നടപ്പു വർഷത്തെ ബജറ്റ് എണ്ണവില ബാരലിന് 55 ഡോളർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ്.

English Summary: Qatar posts budget surplus of QR30 billion in Q3 of 2022.