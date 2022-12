ഷാർജയില്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ 17-ാം നിലയിൽ നിന്നു വീണു യുവതി മരിച്ചു

ഷാർജ∙ ഷാർജയില്‍ കെട്ടിടത്തില്‍ നിന്നു വീണു യുവതി മരിച്ചു. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണു സംഭവം. 35 കാരിയായ സിറിയൻ യുവതി 17-ാം നിലയിൽ നിന്നാണു വീണത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അൽ ബുഹൈറ പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

അതേസമയം, യുവതിയുടെ മൃതദേഹം ഫോറൻസിക് ലാബിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഷാർജ പ്രോസിക്യൂട്ടർമാർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭർത്താവിനെയും സാക്ഷികളെയും പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 11.50ഓടെയാണ് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പൊലീസിനു കോൾ ലഭിച്ചത്.

പൊലീസും പാരാമെഡിക്കുകളും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റിയ സിറിയൻ യുവതിയുടെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി പിന്നീട് ഫോറൻസിക് ലബോറട്ടറിയിലേക്കു മാറ്റി. കെട്ടിടത്തിന് 9 നിലകളുള്ള പാർക്കിങ് നിലകളും ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബും ഉൾപ്പെടെ 46 നിലകളുണ്ട്. അഞ്ചാം നിലയിലാണു യുവതി ഭർത്താവിനൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നത്. ഇൗ അപാർട്ട്മെന്റിൽ ബാൽക്കണി ഇല്ല.



17–ാം നിലയിലെ ഫ്ലാറ്റ് കാണാൻ ചെന്ന ശേഷം ചാടി



ബാൽക്കണിയുള്ള രണ്ടു കിടപ്പുമുറികളും ഹാളുമുള്ള ഫ്ലാറ്റ് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംഭവദിവസം രാവിലെ 11.30ന് യുവതി ബിൽഡിങ് മാനേജ്‌മെന്റ് ഓഫിസിലേക്ക് പോയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. തുടർന്നു താക്കോലും എടുത്ത് ആളൊഴിഞ്ഞ അപാർട്ട്മെന്റ് കാണാൻ പോയി. 10 മിനിറ്റിനുശേഷം ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നു ചാടി കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിൽ വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പറയുന്നത്.



യുവതി ചാടിയ ഒഴിഞ്ഞ അപ്പാർട്ട്‌മെന്റിൽ പൊലീസ് പരിശോധന നടത്തി. ബാൽക്കണിയിലെ മേശയിൽ നിന്ന് യുവതിയുടെ ഹാൻഡ്‌ബാഗും മൊബൈൽ ഫോണും കണ്ടെത്തി. സംഭവസമയത്ത് ജോലിസ്ഥലത്തായിരുന്ന ഭർത്താവിനെ പൊലീസാണ് വിവരം അറിയിച്ചത്.

English Summary : 35 year old Syrian lady fall to death from 17th floor in Sharjah