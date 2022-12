മെസ്സി, നീ എന്ന പ്രതീക്ഷ; ആവേശക്കൊടുമുടിയിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ അർജന്റീന ആരാധകർ

ദോഹ∙ വാമോസ് അർജന്റീന.. ഖത്തറിലെങ്ങും അലയടിക്കുന്നത് ഈ ആവേശമാണ്. ലയണൽ മെസ്സിയുടെ മാജിക്കിലൂടെ ഒരിക്കൽ കൂടി ലോകകപ്പ് ഫൈനലിൽ അർജന്റീന എത്തിയതിന്റെ ആവേശത്തിലാണ് ആരാധകർ. ഇത്തവണ മെസ്സി കപ്പടിക്കുമെന്നതിൽ തെല്ലും സംശയവുമില്ല.

അണ മുറിയാത്ത ആരാധക പിന്തുണയാണ് അർജന്റീനയുടെ കരുത്ത്. പ്രവാസി മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അർജന്റീന ആരാധകർ മാത്രമല്ല ലോകമെങ്ങുമുള്ള മെസ്സി ആരാധകരും ദോഹയിലെത്തി കഴിഞ്ഞു. സ്വന്തം ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ അർജന്റീനയിൽ നിന്നു മാത്രം ഏകദേശം 40,000 ത്തോളം പേർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ആവേശകരമായ സെമി ഫൈനലിൽ എതിരില്ലാത്ത 3 ഗോളുകൾക്കാണ് ക്രൊയേഷ്യയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. മെസ്സിയുടെ മികച്ച ഫോമും ആരാധകരുടെ ആവേശം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്.

പാട്ടും നൃത്തവും മേളക്കൊഴുപ്പുമായി അർജന്റീനയുടെ ഫൈനൽ പ്രവേശം ആഘോഷമാക്കുകയാണ് ആരാധകർ. സൂഖ് വാഖിഫിലും കത്താറയിലും ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിലും ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലുമെല്ലാം ഏറ്റവും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് ആൽബിസെലെസ്റ്റെയെന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള അർജന്റീന ആരാധകരുടെ 'മുച്ചച്ചോസ് അഹോറ നോസ് വോൾവിമോ ഐല്യൂഷോണാർ' എന്ന ഗാനമാണ്.

'കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും, ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളുമായി ' എന്ന അർഥമുള്ള ഈ ഗാനം അർജന്റീനയുടെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളിലും അലയടിച്ചുയരുന്നുണ്ട്. അർജന്റീനിയൻ ബാൻഡായ ലാ മോസ്‌കാസിന്റെ ഈ ഗാനം ദോഹയ്ക്കിപ്പോൾ സുപരിചിതമാണ്. ഡ്രം അടിച്ചും ചെണ്ട കൊട്ടിയും കയ്യടിച്ചും സ്റ്റേഡിയങ്ങളെ ആവേശ പൂരിതമാക്കുകയാണ് അർജന്റീനയുടെ ആരാധകക്കൂട്ടം.

അർജന്റീന ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണെങ്കിലും ഇതു തന്റെ അവസാന ലോകകപ്പെന്ന മെസ്സിയുടെ പ്രഖ്യാപനം ആരാധകരെ സങ്കടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

English Summary : Argentina fans in Qatar gear up to back Messi and team in World Cup finals