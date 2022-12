മസ്ക്കത്തിൽ മരിച്ച മലയാളിയുടെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു

മസ്‌കത്ത്: മസ്‌കത്തിൽ മരിച്ച തൃശൂർ വല്ലച്ചിറ പാറക്കൻ വീട്ടിൽ ജോസഫിന്റെ മകൻ പീറ്ററിന്റെ (30) മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചു. സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഹൃദയാഘാതം മൂലം ബുധനാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു മരണം. മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ച് എംബാമിംഗിന് ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ ഒമാൻ എയറിൽ മൃതദേഹം കൊച്ചി എയർപോർട്ട് വഴി നാട്ടിലെത്തിച്ചു.



മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം ഭാര്യ അനുപ ജോണി, ബന്ധു സ്റ്റെലിൻ തോമസ് അനുഗമിക്കും. സംസ്‌ക്കാരം വല്ലച്ചിറ സെന്റ് തോമസ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് നടക്കും. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഒമാനിൽ ജോലി ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു പീറ്റർ. ഭാര്യ ഒമാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ ജീവനക്കാരിയാണ്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് ഒഐസിസി ഒമാൻ സെക്രട്ടറി റെജി ഇടിക്കുള അടൂർ നേതൃത്വം നൽകി.

English Summary: Body of malayali who died in Oman brought home