ദേശീയ ദിനാഘോഷം: വാഹന ഉടമകൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ

ദോഹ∙ ഖത്തർ ദേശീയ ദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് വാഹന ഉടമകൾ പാലിക്കേണ്ട നിബന്ധനകൾ ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം പ്രഖ്യാപിച്ചു.



ഡിസംബർ 15നും 25നും ഇടയിൽ കാറുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചു വേണം അലങ്കരിക്കാൻ. ഇതുപ്രകാരം വാഹനങ്ങളുടെ വിൻഡ് ഷീൽഡിൽ ടിന്റ് പാടില്ല. വാഹനത്തിന്റെ നിറം മാറ്റരുത്. വാഹനത്തിന്റെ മുൻപിലേയും പിറകിലേയും നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറയ്ക്കുന്ന വിധത്തിൽ അലങ്കാരങ്ങൾ പാടില്ല. യാത്രക്കാരിൽ ആരെയും ഡോറിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ചാരി നിൽക്കാനും അനുവദിക്കില്ലെന്നും വ്യവസ്ഥകളിൽ പറയുന്നു.

English Summary : Interior Ministry lists conditions to be followed for vehicles during Qatar National Day