പ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഇവിടെ സീറ്റില്ല ; പാനീയ വിതരണം പുനഃരുപയോഗിക്കാവുന്ന കുപ്പികളിൽ

ദോഹ∙ പുനഃരുപയോഗ സാധ്യമായ പോളി എഥിലിൻ ടെറാഫ്തലേറ്റ്(പിഇടി) പാക്കേജിങ് നൂറുശതമാനവും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ആദ്യ ലോകകപ്പെന്ന ഖ്യാതിയും ഖത്തറിനു സ്വന്തം. ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുറയ്ക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ സംഘാടകരായ സുപ്രീംകമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

വിവിധ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് സുപ്രീം കമ്മിറ്റി നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴി ലോകകപ്പ് സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലും ഫാൻസോണുകളിലും കൊക്കകോളയുടെ വിവിധ പാനീയങ്ങൾ 100 ശതമാനവും പുനഃരുപയോഗസാധ്യമായ കുപ്പികളിലാണ് വിതരണം ചെയ്തത്. കൊക്കകോളയുടെ 100ശതമാനം ആർപിഇടി ബോട്ടിലുകൾ പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആദ്യമായി വിതരണം ചെയ്ത ലോകകപ്പാണിത്. പ്രാദേശികമായി 100 ശതമാനം ആർപിഇടി ബോട്ടിലുകൾ കൊക്കകോള നിർമിക്കുന്നതും ഇതാദ്യമാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 350 എംഎൽ കൊക്കകോള, സ്പ്രൈറ്റ്, ഫാന്റ ബോട്ടിലുകളും 500എംഎല്ലിന്റെ അർവ വാട്ടർബോട്ടിലുകളുമാണ് 100ശതമാനം ആർപിഇടി പാക്കേജിങിൽ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.

ഒറ്റത്തവണ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗണ്യമായി കുറക്കാൻ കൊക്കകോള മിഡിൽഈസ്റ്റിന്റെ 100ശതമാനം ആർപിഇടി ബോട്ടിലുകളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകമ്മിറ്റി സുസ്ഥിരതാവിഭാഗം എക്സിക്യുട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബുദൂർ അൽമീർ പറഞ്ഞു. സുസ്ഥിര പൈതൃകം സംബന്ധിച്ച സുപ്രീംകമ്മിറ്റിയുടെ യോജിച്ച ശ്രമങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. മേഖലയിലെ കൊക്കകോളയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നാഴികക്കല്ലാണ് 100ശതമാനം ആർപിഇടി ബോട്ടിലുകളിലെ പാനീയ വിതരണമെന്ന് കമ്പനിയുടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വൈസ് പ്രസിഡന്റും ജനറൽ മാനേജരുമായ ടോൾഗ സെബെ പറഞ്ഞു.

ആർപിഇടി ബോട്ടിലുകൾക്കു പുറമെ ഖത്തർ ലോകകപ്പ് വേദികളിൽ പ്രത്യേകമായി തയാറാക്കിയ റീസൈക്ലിങ് ബിന്നുകളും കൊക്കകോള മിഡിൽഈസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോകകപ്പിനിടെ വേർതിരിച്ച് ശേഖരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പുനരുപയോഗം ചെയ്ത് ആർപിഇടി ബോട്ടിലുകളാക്കി മാറ്റുമെന്ന് സുപ്രീംകമ്മിറ്റിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Coca-Cola range of beverages uses 100% recycled bottles across FIFA World Cup venues