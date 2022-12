നിങ്ങളാണ് താരങ്ങൾ: വൊളന്റിയർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് – ചിത്രങ്ങൾ

ദോഹ∙ 'നിങ്ങളാണ് യഥാർഥ താരങ്ങൾ. ടൂർണമെന്റിന്റെ ഹൃദയവും ആത്മാവും. നിങ്ങളുടെ പുഞ്ചിരിയാണ് ലോകകപ്പിനെ എക്കാലത്തെയും മികച്ചതാക്കിയത് '-20,000 ലോകകപ്പ് വൊളന്റിയർമാർക്ക് ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടു നന്ദിയും ആശംസയും അറിയിച്ച് ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ.

അൽ ബിദ പാർക്കിലെ ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ നടന്ന വൊളന്റിയർ സെലിബ്രേഷൻ ഇവന്റിലാണ് ഇൻഫാന്റിനോയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഫിഫയുടെ ചരിത്രത്തിൽ വെച്ചേറ്റവും മികച്ച വൊളന്റിയർമാരാണിവർ-ടൂർണമെന്റിന്റെ മുഖവും പുഞ്ചിരിയും. ലോകകപ്പിന് എത്തുന്നവർ ആദ്യം കാണുന്നതും മടങ്ങുമ്പോൾ അവസാനമായി കാണുന്നതും വൊളന്റിയർമാരെ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഓരോ വൊളന്റിയർമാരും പുതിയ ചരിത്രമാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഹസൻ അൽ തവാദി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ വൊളന്റിയർമാർക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഒരുക്കിയ വേദിയിൽ നിന്നും. ചിത്രം: ഫിഫ.

ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ വിവിധ സേവനങ്ങൾക്കായി 4 ലക്ഷം പേരാണ് അപേക്ഷ നൽകിയത്. ഇവരിൽ നിന്നാണ് 45 സേവനമേഖലകളിലേക്ക് 20,000 പേരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ആയിരത്തിലധികം പേരും മലയാളികളാണ്. 2006 ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് മുതൽ ഫിഫ ക്ലബ് ലോകകപ്പ്, ഫിഫ അറബ് കപ്പ്, അമീർ കപ്പ്, ഖത്തർ സ്റ്റാർസ് ലീഗ് തുടങ്ങി ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യാന്തര, പ്രാദേശിക ടൂർണമെന്റുകളിൽ വൊളന്റിയർ രംഗത്ത് മികവു പുലർത്തിയ മലയാളികളാണ് ലോകകപ്പിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഭൂരിഭാഗം പേരും.

ഫിഫ പ്രസിഡന്റ് ജിയാനി ഇൻഫാന്റിനോ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ വൊളന്റിയർമാർക്ക് നന്ദി പറയാൻ ഒരുക്കിയ പ്രത്യേക പരിപാടിയിൽ. ചിത്രം: ഫിഫ.

വിവിധ മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും വീട്ടമ്മമാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുള്ള, ഭാഷാ നൈപുണ്യമുള്ള, ഊർജവും ഉണർവും ഉള്ളവരായിരുന്നു എല്ലാവരും. സ്റ്റേഡിയങ്ങൾ, പരിശീലന സൈറ്റുകൾ, വിമാനത്താവളങ്ങൾ, ഫാൻ സോണുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, ടീം ബേസ് ക്യാംപുകൾ, പൊതുഗതാഗത കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടങ്ങി ലോകകപ്പിന്റെ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും വൊളന്റിയർമാരുടെ സേവനം സജീവമായിരുന്നു.

