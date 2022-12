കാർബൺ അകറ്റി ഊർജ കാര്യക്ഷമതയുമായി ദുബായ്

ദുബായ്∙ കാർബൺ ബഹിർഗമനം കുറച്ച് ഊർജ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളുമായി ദുബായ് മുന്നോട്ട്.

താമസ, വാണിജ്യ കെട്ടിടങ്ങളിലെ

ജല–വൈദ്യുതി ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് കെട്ടിടങ്ങൾ തരംതിരിച്ച് നിരീക്ഷിക്കും. ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.

2050ഓടെ കാർബൺ പുറന്തള്ളൽ ഇല്ലാത്ത രാജ്യമാകാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായുള്ള പദ്ധതികൾ ഊർജിതമാക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കൗൺസിൽ ഓഫ് എനർജി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിമാനങ്ങളിലേക്കു ജൈവ ഇന്ധനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് ഫാൽക്കൺ പൈപ്പ് ലൈൻ സംവിധാനം സജ്ജമാക്കും. യുഎഇ നെറ്റ് സീറോ 2050 പദ്ധതി ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ ആവശ്യമായ പദ്ധതികളും റോഡ് മാപ്പുകളും സമയബന്ധിതമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

