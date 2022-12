കപ്പ് നിറഞ്ഞ് മലയാളിത്തം; സമ്മാനിച്ചത് മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവം, അപ്രതീക്ഷിത അവസരങ്ങളും

ദോഹ∙ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തങ്ങളും സ്വപ്‌ന തുല്യമായ അവസരങ്ങളും: അറബ് രാജ്യത്തെ ആദ്യ ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഖത്തറിലെ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ഇതാണ്. അപ്രതീക്ഷിതമായി വീണു കിട്ടിയ അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് തുന്നിച്ചേർത്ത മലയാളികൾ ഒട്ടേറെ.

12 വർഷം നീണ്ട ലോകകപ്പ് തയാറെടുപ്പുകളുടെ തുടക്കം മുതൽ സമാപനം വരെയുള്ള ഓരോ മേഖലകളിലും ഖത്തറിലെ പ്രവാസി മലയാളികളുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ട്. ലോകകപ്പിന്റെ പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി, ഖത്തർ 2022 എന്നിവയിലേതു കൂടാതെ സുരക്ഷ, ഐടി തുടങ്ങി ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളിലുമുണ്ട് മുകൾത്തട്ട് മുതൽ താഴെത്തട്ടു വരെ മലയാളികൾ.

ലോകകപ്പ് സന്ദർശകർക്കും ടീമുകൾക്കും ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികൾക്കുമുള്ള മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലുമുണ്ട് നൂറു കണക്കിന് മലയാളി മുഖങ്ങൾ. ടീം ഫാൻസ് കൂട്ടായ്മകളുടെ ആവേശങ്ങളിലും മലയാളികൾ തന്നെയാണ് മുൻനിരയിൽ. ലോകകപ്പ് കാണാൻ ഖത്തറിൽ എത്തിയ സന്ദർശകരിൽ മുൻനിരയിലുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മലയാളികളുടെ ലോകകപ്പ് എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാൻ എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉള്ള ലോകകപ്പ്.

അവസരങ്ങൾ നേട്ടങ്ങളായപ്പോൾ

ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചാലും അവിടെയൊക്കെ ഒന്നല്ല, ഒന്നിലധികം മലയാളികൾ ഉണ്ടാകും. സംഘാടനം മുതൽ സ്റ്റേഡിയം നിർമാണം തുടങ്ങി ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ വരെയും മലയാളി സ്പർശം. മലയാളിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കോസ്റ്റൽ ഖത്തർ ആണ് സ്‌റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്കുള്ള മെയ്ഡ് ഇൻ ഖത്തർ സീറ്റുകൾ നിർമിച്ചത്. അഹമ്മദ് ബിൻ അലി സ്റ്റേഡിയം നിർമാണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ലാർസൺ ആൻഡ് ടൂബ്രോയുടെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ലോകകപ്പ് ഫാൻ സോണുകളിൽ ശബ്ദവും വെളിച്ചവും നൽകാൻ, ഇവന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ, ഫുഡ് കിയോസ്‌കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോജിസ്റ്റിക് മുതൽ സകല മേഖലകളിലും ചെറുതും വലുതുമായ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ച മലയാളി കമ്പനികൾ ഏറെ. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതലകളിലും മലയാളികൾ തന്നെ. കൾചറൽ ആക്ടിവേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ വേദികളെ വിസ്മയിപ്പിക്കാനെത്തിയവരിലും മലയാളി കലാകാരന്മാർ. ലോകകപ്പിന് ആതിഥേയരാകാനുള്ള ഖത്തറിന്റെ അവസരം ഏറ്റവുമധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് മലയാളികൾ തന്നെ.

വാർത്തകളിൽ മലയാളി മുഖങ്ങൾ

വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്നവർ മുതൽ വൊളന്റിയർ രംഗത്തുള്ള മലയാളികൾ വരെ ലോകകപ്പിലെ താരങ്ങളായി. ഫിഫ ലോകകപ്പിലെ 20,000 വൊളന്റിയർമാരിൽ ആയിരത്തിലധികം പേരും മലയാളികൾ. ഇവർക്കാണ് അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ ചേർത്തുവെയ്ക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചത്. വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളിലൂടെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയവർ. തൊട്ടുമുൻപിലൂടെ സൂപ്പർ താരങ്ങൾ നടന്നു പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതു മുതൽ അവർക്കാവശ്യമായ സേവനങ്ങൾ നൽകാൻ വരെ അവസരം ലഭിച്ചവർ.

അർജന്റീന ബേസ് ക്യാംപിലെ വൊളന്റിയർ ആയിരുന്ന തൃശൂർ സ്വദേശി നിധിൻ, പോർച്ചുഗൽ ഇതിഹാസം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയുടെ സാരഥിയാകാൻ കഴിഞ്ഞ പൊന്നാനിക്കാരൻ സമീർ സിദ്ദിഖ്, കൊല്ലം സ്വദേശി സുമൻ, മെസിയുടെ ഭാര്യയ്‌ക്കൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച വൊളന്റിയർ പിസി നൗഫൽ കട്ടൂപ്പാറ തുടങ്ങി ഫുട്‌ബോൾ ഇതിഹാസങ്ങളെയും കുടുംബങ്ങളെയും അടുത്തു കാണാനും ഒപ്പം ചിത്രമെടുക്കാനും ഭാഗ്യം ലഭിച്ചതിലൂടെ വാർത്തകളുടെ തലക്കെട്ടുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച മലയാളി വൊളന്റിയർമാർ ഏറെയുണ്ട്.

ദിവസേന 8 മണിക്കൂർ ഡ്യൂട്ടി ഷെഡ്യൂൾ. ഇതിനിടയിൽ വീണു കിട്ടിയത് സ്വപ്‌നതുല്യമായ കുറേ നിമിഷങ്ങളും നല്ല അനുഭവങ്ങളും മാത്രം. ഫിഫയുടെ വക ചെറുതും വലുതുമായ സമ്മാനങ്ങൾക്കും ലോകകപ്പിന്റെ സുവനീറുകൾക്കും അപ്പുറം മൂല്യമേറിയതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിൽ ചില്ലിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ലഭിച്ച അസുലഭ നിമിഷങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും.

കുട്ടിപ്പടകളും ത്രില്ലിൽ

മലയാളി കുട്ടികൾക്കും ഈ ലോകകപ്പിൽ അഭിമാനിക്കാൻ ഏറെ നിമിഷങ്ങളുണ്ട്. സൂപ്പർതാരങ്ങളെ കൈപിടിച്ച് ലോകകപ്പ് മൈതാനത്തേക്ക് നയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചവരിൽ മലയാളികളുടെ മക്കളുമുണ്ട്.തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത സുവർണാവസരം മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തിലും അഭിമാനത്തിലുമാണ് ഇവർ. പോർച്ചുഗൽ താരം ജോവാ ഫെലിക്‌സ്, ഫ്രാൻസിന്റെ ഒളിവർ ജിറൂദ്, എംബപെ, ജോർദാൻ ഹെൻഡേഴ്സൺ തുടങ്ങിയവരെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ആനയിച്ച ഇവർ ലോകകപ്പിലെ കുട്ടിത്താരങ്ങളായി മാറിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ്.

