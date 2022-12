അഭയാർഥികൾക്ക് കരുതൽ കൂടാരം

ദോഹ∙ ലോകകപ്പിൽ ഉപയോഗിച്ച 27 കൂടാരങ്ങൾ ഇനി അഭയാർത്ഥികൾക്കും കുടിയൊഴിപ്പിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കും.

സിറിയ, തുർക്കി, യമൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കാണ് കൂടാരങ്ങൾ സംഭാവന നൽകുന്നത്. അൽബിദയിലെ ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദിയിൽ നടന്ന സ്‌കോറിങ് ഫോർ ദ ഗോൾസ് എന്ന ക്യാംപെയ്‌ന്റെ സമാപനചടങ്ങിൽ ഖത്തർ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും എജ്യുക്കേഷൻ എബൗവ് ഓൾ ഫൗണ്ടേഷന്റെയും അധ്യക്ഷയായ ഷെയ്ഖ മോസ ബിൻത് നാസറിന്റേതാണ് പ്രഖ്യാപനം.

മെഡിക്കൽ ക്ലിനിക്കുകൾ, വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ക്ലാസ് മുറികൾ, അടിയന്തര താമസ സൗകര്യം എന്നിവയ്ക്കായി കൂടാരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റിന്റേയും ഇന്റർനാഷനൽ മൈഗ്രേഷൻ ഓർഗനൈസേഷന്റെയും പങ്കാളിത്തത്തോടെയാണ് നൽകുന്നത്. കാലാവസ്ഥയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള മോഡുലാർ ഘടനയിലുള്ള ഇവ ഇളക്കി മാറ്റാനും പുനഃരുപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയുമായി ചേർന്നാണിത് നടപ്പാക്കുന്നത്. 27 കൂടാരങ്ങളിൽ ചിലത് അൽബിദ പാർക്കിലെ ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവലിൽ ഉപയോഗിച്ചതാണ്. സഹാ ഹദീദ് ആർക്കിടെക്റ്റ്‌സാണ് കൂടാരങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്.

