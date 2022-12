അബുദാബി/മക്ക∙ അവധിക്കാലമായതോടെ ഉംറ തീർഥാടനത്തിന് തിരക്കും നിരക്കും കൂടി. യുഎഇയിൽ നിന്നുള്ള തീർഥാടകരുടെ എണ്ണം 60% വർധിച്ചു. ബസ് സർവീസുകൾ ഇരട്ടിയായിട്ടും സീറ്റില്ല. ബസ്, വിമാന ടിക്കറ്റുകളും മക്കയിലും മദീനയിലും പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിലെ നിരക്കും കുത്തനെ കൂടി. ഇതോടെ തീർഥാടനത്തിനു ചെലവുമേറി.

പ്രാദേശിക ഉംറ ഏജൻസികളുടെ പാക്കേജുകൾക്ക് 2 ആഴ്ച മുൻപുതന്നെ ബുക്കിങ് തീർന്നിരുന്നു. നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ സീറ്റു കിട്ടാത്തതുമൂലം കൂടുതൽ തീർഥാടകരെ കൊണ്ടുപോകാനാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടെന്ന് ഉംറ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു. നേരത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ബസ്സാണ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബസ് ഇട്ടിട്ടും സീറ്റ് ലഭ്യമല്ല.

ബസിൽ ഉംറയ്ക്കു പോകുന്നതിന് 1700 ദിർഹമും (38293 രൂപ) വിമാനത്തിൽ പോകുന്നതിന് 3900 ദിർഹമുമാണ് (87849 രൂപ) ഏജൻസികൾ ഈടാക്കുന്നത്. മലയാളികൾ അടക്കം വിവിധ രാജ്യക്കാരായ പ്രവാസികളിൽ കൂടുതൽ പേരും പോകുന്നത് ബസ് മാർഗം.

ബസിൽ 10 ദിവസത്തെയും വിമാനത്തിൽ 5 ദിവസത്തെയും പാക്കേജ് നിരക്കിൽ ഭക്ഷണം ഉൾപ്പെടില്ല. പക്ഷനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ താമസം വേണ്ടവർക്ക് 1000 ദിർഹം വരെ അധികം നൽകേണ്ടിവരും. എന്നാൽ നക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകളിൽ മുറി കിട്ടാനില്ലാത്തതു പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഏജൻസികൾ പറയുന്നു.

ബസിൽ പോകുന്നവർ മദീനയിൽ 3 ദിവസവും മക്കയിൽ 5 ദിവസവും തങ്ങി ഉംറ നിർവഹിച്ച് മടങ്ങിയെത്തും.

വിമാനത്തിൽ പോകുന്നവർ 2 ദിവസം മദീനയിലും 3 ദിവസം മക്കയിലും തങ്ങി തീർഥാടനത്തിനു ശേഷം തിരിച്ചെത്തും. പാസ്പോർട്ടിന് 6 മാസത്തെയും യുഎഇ താമസ വീസയ്ക്ക് 3 മാസത്തെയും കാലാവധി ഉണ്ടായിരിക്കണം.

English Summary : Umrah pilgrimage has become more crowded and expensive