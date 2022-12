തൊഴിലാളികളെ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവത്കരിച്ച് നിയമവകുപ്പ്

അബുദാബി∙ തൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ നിയമ ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയിനുമായി അബുദാബി ജു‍ഡീഷ്യൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്. യുഎഇയുടെ പൊതു നിയമത്തെക്കുറിച്ചും ഫെബ്രുവരിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്ന പുതിയ തൊഴിൽ നിയമം അനുസരിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിശദീകരിക്കുകയാണ് ദൗത്യം.

വിവിധ മേഖലകളിലെ ലേബർ ക്യാംപുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ബോധവൽക്കരണം . ഒരു വർഷംകൊണ്ട് അബുദാബിയിലെ എല്ലാ ലേബർ ക്യാംപുകളിലും ബോധവൽക്കരണം നടത്തുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പുതിയ തൊഴിൽ നിയമപ്രകാരം തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള അവകാശം, അവസരങ്ങൾ, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയെല്ലാം വിശദീകരിക്കുമെന്ന് അണ്ടർ സെക്രട്ടറി യൂസഫ് അൽ അബ്രി പറഞ്ഞു.

തൊഴിലാളി–തൊഴിൽ ഉടമ ബന്ധം ശക്തമാക്കി തൊഴിൽവിപണിയുടെ വികസനം ത്വരിതപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഒപ്പം നിക്ഷേപകരെയും വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികളെയും രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിക്കാനും ഇതുവഴി സാധിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അബുദാബി ഐകാഡ് സിറ്റിയിലെ ലേബർ ക്യാംപിൽ ആരംഭിച്ച ബോധവൽക്കരണത്തിനു തൊഴിലാളികളിൽനിന്ന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്.

അറബിക്, ഉർദു, ബംഗാളി ഭാഷകളിൽ ആശയവിനിമയത്തിനും അവസരമൊരുക്കിയിരുന്നു. ഇതോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ മത്സരങ്ങൾ നടത്തി ആകർഷക സമ്മാനങ്ങളും വിതരണം ചെയ്തു.

English Summary : ADJD launches a large-scale awareness-raising campaign for workers in labour camps