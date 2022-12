തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ തീയിട്ടു; അപാർട്മെന്റിനു തീപിടിച്ച് സൗദിയിൽ 2 മരണം

റിയാദ്∙ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി തീയിട്ടതിനെ തുടർന്ന അപാർട്ട്മെന്റിനു തീപിടിച്ചു റിയാദിൽ രണ്ടു മരണം. റിയാദിലെ ദുർമയിലാണു ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്.



തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ചൂട് ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി വിറക് കൂട്ടി തീയിട്ടതാണ് അപകടത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നു ജനറൽ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് സിവിൽ ഡിഫൻസ് പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. കടുത്ത തണുപ്പ് കാലമാണ് ഇനി സൗദി അറേബ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ വരാനിരിക്കുന്നത്. ചൂട് ലഭിക്കുന്നതിനായി തീ പുകയ്ക്കുന്നതും ഹീറ്ററുകൾ ഓൺ ചെയ്ത് അശ്രദ്ധമായി വയ്ക്കുന്നതും അപകടത്തിലേക്കു നയിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

English Summary: Two died in apartment fire in Saudi Arabia