ദോഹ കോർണിഷ് ഭാഗികമായി തുറന്നു

ദോഹ∙ നീണ്ട ഒരു മാസക്കാലത്തെ ലോകകപ്പ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദോഹ കോർണിഷ് ഭാഗികമായി ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നു. 25 മുതൽ പൂർണമായും തുറക്കും.

ഷെറാട്ടൺ ഇന്റർസെക്ഷൻ മുതൽ റാസ് അബു അബൗദ് ഇന്റർസെക്​ഷൻ വരെയുള്ള റോഡിന്റെ ഒരു വശത്തേക്കുള്ള പാതയാണ് തുറന്നത്.

ഈ മാസം 25 മുതൽ കോർണിഷ് സ്ട്രീറ്റ് പൂർണമായും ഗതാഗതത്തിന് തുറക്കുമെന്ന് ലോകകപ്പ് പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസി വ്യക്തമാക്കി.

ലോകകപ്പിന്റെ കാർണിവൽ വേദിയായിരുന്നു ദോഹ കോർണിഷ്. നവംബർ 1 മുതൽ ഇവിടെ സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്ക് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നവംബർ 19 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ നീണ്ട ലോകകപ്പ് ആഘോഷങ്ങളിലേക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആരാധകരാണ് എത്തിയത്. ഫിഫ ഫാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വേദി കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ലോകകപ്പ് ആഘോഷ വേദിയായിരുന്നു ദോഹ കോർണിഷ്.

English Summary : Corniche Street reopens for traffic after one month from today