സ്വദേശിവൽക്കരണ മികവിന് നാഫിസ് അവാർഡ്

അബുദാബി∙ സ്വദേശിവൽക്കരണത്തിൽ മികവു പുലർത്തുന്ന സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നാഫിസ് അവാർഡ്. ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും പ്രസിഡൻഷ്യൽ കോർട്ട് മന്ത്രിയും ഇമാറാത്തി ടാലന്റ് കോംപെറ്റിറ്റീവ്നസ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് മൻസൂർ ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനാണ് പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

സ്വകാര്യ മേഖലാ ജോലിയിൽ മികവുപുലർത്തുന്ന സ്വദേശികൾക്കും പുരസ്കാരം നൽകും. 50 ജീവനക്കാരിൽ കൂടുതലുള്ള സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ വിദഗ്ധ തസ്തികയിൽ 2% സ്വദേശിവൽക്കരണം നടപ്പാക്കണമെന്നാണ് യുഎഇ നിയമം.

ഡിസംബർ 31നകം നിയമം പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്.

English Summary: Nafis Award to private organizations that excel in indigenization.