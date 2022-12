ഐഐടി ഡൽഹിയുടെ അബുദാബി ക്യാംപസ് 2024ൽ

അബുദാബി ∙ ഐഐടി ഡൽഹിയുടെ അബുദാബി ക്യാംപസ് 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. ഇന്ത്യ- യുഎഇ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക പങ്കാളിത്ത കരാറിന്റെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതി. ഐഐടി ഡൽഹിയുടെ ആദ്യ വിദേശ ശാഖയാണിത്.

അബുദാബി വിദ്യാഭ്യാസ വിജ്ഞാന വകുപ്പുമായി (അഡെക്) സഹകരിച്ചാണു പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ ബിരുദ കോഴ്സുകളിലായിരിക്കും പ്രവേശനം. പിന്നീട് പിജി, പിഎച്ച്ഡി കോഴ്സുകളും തുടങ്ങും.

ഐഐടി കൗൺസിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ അനുസരിച്ച് വിദേശ ക്യാംപസുകളിലെ 20% സീറ്റിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർഥികൾക്കു പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. ബാക്കി സീറ്റുകൾ അതതു രാജ്യത്തെ വിദ്യാർഥികൾക്കായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

തുല്യതാപരീക്ഷ നിർത്തി യുഎഇ



അബുദാബി ∙ യുഎഇയിൽ സർവകലാശാലാ പ്രവേശനത്തിനുള്ള തുല്യതാ പരീക്ഷ (എംസാറ്റ്) ഒഴിവാക്കി. അടിസ്ഥാന യോഗ്യത അനുസരിച്ച് സ്വദേശികൾക്കും വിദേശികൾക്കും ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിലേക്കു പ്രവേശനം നൽകുമെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. എംസാറ്റ് പ്രവേശനപരീക്ഷ ജയിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇതുവരെ യുഎഇയിൽ ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകിയിരുന്നത്.



മികച്ച വിദ്യാർഥികൾക്ക് 5 വർഷ ഗോൾഡൻ വീസയും ലഭിക്കും. ഇവർക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെയും സ്പോൺസർ ചെയ്യാം.

ആദ്യവർഷ പഠനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നിശ്ചിത സ്കോർ നേടുന്നവർക്ക് അതതു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്റെ എൻഒസി കൈപ്പറ്റി പഠനം തുടരാം. നിശ്ചിത സ്കോർ ലഭിക്കാത്തവർ എംസാറ്റ് പ്രവേശന പരീക്ഷ എഴുതി യോഗ്യത തെളിയിക്കണം. പരാജയപ്പെട്ടാൽ കോഴ്സിൽ തുടരാനാകില്ല.

English Summary : IIT-Delhi first session at Abu Dhabi, from September 2024