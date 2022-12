മിഷ്റെബിലെ കലാകാഴ്ചകൾ ആസ്വദിച്ചത് 40 ലക്ഷം പേർ

ദോഹ∙ ലോകകപ്പിനിടെ ഖത്തറിന്റെ സുസ്ഥിര നഗരമായ മിഷെറിബ് ഡൗൺടൗൺ ദോഹ സന്ദർശിച്ചത് 40 ലക്ഷം പേർ.

ഖത്തറിലുള്ളവരും വിദേശങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയവരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കണക്കാണിത്. പ്രദർശനങ്ങൾ, വിനോദ, കലാ പ്രകടനങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങൾ തുടങ്ങി സന്ദർശകർക്ക് ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായ കാഴ്ചകളാണ് മിഷ്റെബ് സമ്മാനിച്ചത്. ഖത്തറിന്റെ പൈതൃക, പാരമ്പര്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചുള്ള കുടുംബ സൗഹൃദ ലോകകപ്പ് പരിപാടികൾക്കും കാഴ്ചക്കാരേറി.

നഗരത്തിന്റെ ഓരോ ഇടങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത സാംസ്‌കാരിക, കലാ, വിനോദ, കായിക പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലോകകപ്പിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ ടീമുകളുടെ വിജയം ആഘോഷിക്കാനും ആരാധകർ ഒത്തുകൂടാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നും മിഷെറീബാണ്.

സിക്കത്ത് അൽ വാദി, മിഷ്റെബ് ഗലേറിയ, ബരാഹത് മിഷ്റെബ്എന്നിവിടങ്ങളിൽ വിഖ്യാത കലാകാരന്മാരുടെ പരിപാടികളും ഖത്തർ ഫിൽഹാർമോണിക് ഓർക്കസ്ട്രയുടെ തൽസമയ പരിപാടികളുമാണ് അരങ്ങേറിയത്.

മീഡിയ സെന്ററിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഇവിടെയായിരുന്നു. 2,500 മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കാണ് ഇവിടെ അത്യാധുനിക ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിങ്, മീഡിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിയത്. ദോഹ നഗരത്തിന്റെ ഹൃദയഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മിഷ്റെബ്നഗരത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിക്കാൻ ട്രാമുകളും സജീവമായിരുന്നു.

