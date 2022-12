അബുദാബി∙ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ, സംശയാസ്പദമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തൽ തുടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നടത്തിയ 6 സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് യുഎഇ 32 ലക്ഷം ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. സ്വർണ, വജ്ര ഇടപാട് നടത്തുന്നവർക്കാണ് പിഴയിട്ടത്. 59 കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്. വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary : Six companies in UAE fined Dh32 lakhs for money laundering