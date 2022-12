നിയമവും സുരക്ഷയും കർശനമാക്കി; റോഡപകടങ്ങൾ കുറയുന്നു

അബുദാബി∙ യുഎഇയിൽ 10 വർഷത്തിനിടെ റോഡപകട മരണങ്ങൾ മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു. ഗതാഗതനിയമവും സുരക്ഷയും കർശനമാക്കിയതും ബോധവൽക്കരണം വ്യാപിപ്പിച്ചതുമാണ് അപകടവും മരണനിരക്കും കുറയാൻ ഇടയാക്കിയതെന്ന് ഗതാഗത വിഭാഗം അറിയിച്ചു.

മരണ നിരക്ക്

12010ൽ ലക്ഷത്തിൽ 10 പേരാണ് റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചങ്കിൽ 2015ൽ അത് 7.4, 2019ൽ 3.5 ആയി കുറഞ്ഞു.

പരുക്കേറ്റവർ

പരുക്കേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ട്. 2010ൽ ലക്ഷത്തിൽ 92.5 പേർക്കാണ് പരുക്കേറ്റതെങ്കിൽ 2015ൽ അത് 75.2 പേർക്കും 2019ൽ 40.9 പേർക്കുമായി കുറഞ്ഞു.

കാരണങ്ങൾ

അമിത വേഗം, വാഹനം ഓടിക്കുന്നതിനിടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗം, അശ്രദ്ധമായ ഡ്രൈവിങ്, വാഹനങ്ങൾ തമ്മിൽ മതിയായ അകലം പാലിക്കാതിരിക്കൽ, പെട്ടെന്നുള്ള ലെയ്ൻ മാറ്റം, റെഡ് സിഗ്നൽ മറികടക്കൽ എന്നിവയാണ് പ്രധാന കാരണങ്ങൾ.

സുരക്ഷയ്ക്ക് മുൻഗണന

യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് യുഎഇ നൽകുന്നത്. ഇതിനായി കർശന നിയമങ്ങളും ശിക്ഷാ നടപടികളും നടപ്പാക്കുന്നു. ഗതാഗത ബോധവൽക്കരണം വ്യാപകമാക്കി നിയമം പാലിക്കാൻ ജനങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

English Summary : UAE cuts road deaths by two thirds in 10 years