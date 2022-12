അറേബ്യൻ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കി ഏരീസ് മറൈൻ ഖത്തർ

ദോഹ ∙ 2022ലെ അറേബ്യൻ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് അവാർഡിൽ മാരിടൈം മേഖലയിലെ മികച്ച ടെക്നോളജിക്കൽ കമ്പനിയായി ‘ഏരീസ് മറൈൻ കമ്പനി ഡബ്ലിയു എൽഎൽ'നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഡിസംബർ 16ന് ദുബായിലെ അഡ്രസ് ബൊളിവാർഡ് ഹോട്ടലിൽ വച്ചാണ് പുരസ്കാരച്ചടങ്ങുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ ഏഴു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അറുനൂറ്റിയൻപതിൽപ്പരം നോമിനേഷനുകളിൽ നിന്നാണ് ഖത്തറിലെ 'ഏരീസ് മറൈൻ കമ്പനി ഡബ്ല്യു എൽ എൽ’ ഈ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹമായത്. ഖത്തറിലെ ഏരീസ് മറൈനുവേണ്ടി ഏരീസ് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്ട്‌സ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി.ജെ. അജിത് പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.

