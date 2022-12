വേൾഡ് കപ്പ് : ഫ്ലൈ ദുബായിൽ പറന്നത് ഒന്നര ലക്ഷം പേർ

ദുബായ്∙ വേൾഡ് കപ്പ് ഷട്ടിലിൽ ഫ്ലൈ ദുബായിക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം യാത്രക്കാർ. നവംബർ 21 മുതൽ ഡിസംബർ 19വരെ 1,290 തവണ വിമാനം ദോഹയിലെത്തി മടങ്ങി. 171 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു യാത്രക്കാർ ഫ്ലൈ ദുബായിയുടെ ദുബായ് – ദോഹ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചു. യുകെ, ഇന്ത്യ, യുഎഇ, ഫ്രാൻസ്, അർജന്റീന, അമേരിക്ക, മൊറോക്കോ, ജോർദാൻ, കാനഡ, ബ്രസീൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നു യാത്രക്കാരാണ് ഏറ്റവും കുടുതൽ സർവീസ് ഉപയോഗിച്ചത്. 60 ശതമാനം. ദിവസേന 30 സർവീസുകളാണ് വിമാനം നടത്തിയത്. അര മണിക്കൂറിൽ ഒന്നു വീതം വിമാനങ്ങൾ പറന്നുയർന്നു. മക്തും വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നായിരുന്നഉ ഷട്ടിൽ സർവീസുകൾ മുഴുവൻ. ബോയിങ് 737 വിമാനമാണ് സർവീസിനായി ഉപയോഗിച്ചത്.

English Summary : flydubai operated a total of 1,290 flights carrying more than 130,000 passengers during world cup