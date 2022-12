ലോകകപ്പ് സംഘാടനം; കയ്യടിച്ച് രാജ്യാന്തര കായിക സംഘടനകൾ

ദോഹ∙ ഫുട്‌ബോൾ സന്ദർശകർക്ക് അവിസ്മരണീയ ലോകകപ്പ് സമ്മാനിച്ച ഖത്തറിന്റെ സംഘാടന മികവിന് രാജ്യാന്തര കായിക സംഘടനകളുടെ അഭിനന്ദനം.

ഫുട്‌ബോളിന്റെ മാത്രമല്ല എല്ലാ കായിക ഇനങ്ങളുടെയും ടെക്‌നിക്കൽ, സംഘാടന മേഖലകളിലെ വികസനത്തിൽ ഗുണപരമായ പ്രതിഫലനം ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഏഷ്യൻ അത്‌ലറ്റിക് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ദഹ്‌ലൻ ജമാൻ അൽ ഹമദ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

എന്നും ഓർമയിൽ സൂക്ഷിക്കാവുന്ന ലോകകപ്പിനാണ് ഖത്തർ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ചതെന്ന് ഏഷ്യൻ ഫുട്‌ബോൾ കോൺഫെഡറേഷൻ (എഎഫ്‌സി) പ്രശംസിച്ചു. നീണ്ട 20 വർഷത്തിനു ശേഷം ഏഷ്യയിലെത്തിയ പ്രഥമ ഫുട്‌ബോൾ ലോകകപ്പിന് ഏറ്റവും മനോഹരമായ വേദിയാണ് ഖത്തർ ഒരുക്കിയത്.

അട്ടിമറി വിജയങ്ങളുൾപ്പെടെ അപ്രതീക്ഷിതവും ആവേശകരവുമായ മത്സരവീര്യം കൊണ്ടും ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങളും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടി. ഏഷ്യൻ ടീമുകൾക്കും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വാഗ്ദാനം ഏറ്റവും മനോഹരമായി നിറവേറ്റാൻ ഖത്തറിന് കഴിഞ്ഞുവെന്നും എഎഫ്‌സി പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് സൽമാൻ ബിൻ ഇബ്രാഹിം അൽ ഖലീഫ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഫിഫയുടെ ലോകകപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച എഡിഷൻ എന്നാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ആഫ്രിക്കൻ ഫുട്‌ബോൾ (കാഫ്) പ്രസിഡന്റ് ഡോ.പാട്രിസ് മോട്‌സ്‌പെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. ഫിഫ ലോകകപ്പിൽ മൊറോക്കോയുടെ ചരിത്ര നേട്ടം അഭിമാനകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ലോകകപ്പ് ആതിഥേയത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും നേരിട്ടുകൊണ്ടാണ് നീണ്ട 12 വർഷം ലോകകപ്പിനായി ഖത്തർ തയാറെടുത്തത്. 32 രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത 64 മത്സരങ്ങൾ നവംബർ 20 മുതൽ ഡിസംബർ 18 വരെ 29 ദിവസങ്ങളിലായി ഖത്തറിൽ നടന്നു. വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ 14 ലക്ഷത്തിലധികം വരുന്ന ആരാധകരുൾപ്പെടെ 34 ലക്ഷത്തോളം പേരാണ് 64 മത്സരങ്ങൾ കാണാനായി സ്റ്റേഡിയത്തിലെത്തിയത്. വിമർശനങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ആശങ്കയോടെ എത്തിയവർക്ക് എക്കാലവും ഓർത്തുവയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന മനോഹരമായ ലോകകപ്പും ആസ്വാദന, ആതിഥേയ അനുഭവവുമാണ് ഖത്തർ സമ്മാനിച്ചത്.

English Summary : International sports organizations praise Qatar for an exceptional version of the FIFA World Cup