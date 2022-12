വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പാസഞ്ചർ ഓവർ ഫ്ലോ മേഖലകൾ 31 വരെ തുറക്കും

ദോഹ∙ ലോകകപ്പ് ആഘോഷങ്ങൾക്ക് കൊടിയിറങ്ങിയെങ്കിലും ഹമദ്, ദോഹ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പാസഞ്ചർ ഓവർ ഫ്ലോ മേഖലകൾ ഡിസംബർ 31വരെ പ്രവർത്തിക്കും.

ഫുട്ബോൾ സന്ദർശകർക്ക് ഇവിടെനിന്നു മടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ഫുട്ബോൾ പ്രമേയമാക്കിയ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഇത് അവസരം നൽകും. രണ്ടു വിമാനത്താവളങ്ങളിലും നവംബർ ആദ്യമാണ് ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്കു തുടക്കംകുറിച്ചത്.

പാസഞ്ചർ ഓവർ ഫ്ലോ മേഖലയെ ഫാൻ സോണായാണ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നും വിമാനം പുറപ്പെടുന്ന സമയത്തിന് 4 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ മുൻപുവരെ എത്തുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഈ മേഖലയിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനാകുമെന്നും ദോഹ വിമാനത്താവളം ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിങ് ഓഫീസർ ബദർ അൽമീർ വ്യക്തമാക്കി.

യാത്രക്കാർക്ക് യാത്രയുടെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ വരെ ആവേശകരമായ ഫിഫ 2022 അനുഭവം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് വിമാനത്താവള അധികൃതർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. റോമിങ് പരേഡുകൾ, മനോഹരമായ ലഈബ് മാതൃക, ഭക്ഷണ പാനീയ ബൂത്തുകൾ, റീട്ടെയ്ൽ സ്റ്റോറുകൾ, ഗെയിമിങ് സോൺ, കുട്ടികൾക്കായി ഫുട്ബോൾ പിച്ചുകൾ, ലഗേജുകൾ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം, നഷ്ടപ്പെട്ടതും കണ്ടെത്തിയതുമായ സാധനങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഡെസ്‌ക്ക്, ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സ്‌ക്രീൻ, സൗജന്യ വൈ-ഫൈ മേഖല തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഖത്തറിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ഹമദ് വിമാനത്താവളത്തിലെ മെട്രോസ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഷട്ടിൽ ബസ് സർവീസ് മുഖേന പാസഞ്ചർ ഓവർഫ്ളോ മേഖലയിൽ പ്രവേശിക്കാം. മത്താർഖദീം മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നോ ടാക്സി മുഖേനയോ ദോഹ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിലെ പാസഞ്ചർ ഓവർഫ്ളോ ഏരിയയിൽ പ്രവേശിക്കാം. യാത്രാസമയത്തിന് 4 മുതൽ 8 മണിക്കൂർ മുൻപ് വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമെ ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കൂ. പാസഞ്ചർ ഓവർഫ്ളോ മേഖലകളിൽ ചെക്ക് ഇൻ സർവീസ് ഡെസ്‌ക്കുകളില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യാത്രക്കാർക്ക് ഹമദ്, ദോഹ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പ്രധാന ടെർമിനലുകളിലെ ചെക്ക് ഇൻ ഹാളുകളിലെത്തിയോ അതാത് എയർലൈനുകളുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിലെ ഓൺലൈൻ ചെക്ക് ഇൻ മുഖേനയോ മാത്രമേ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ.

English Summary: Passenger overflow area will be available until 31 December 2022