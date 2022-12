കൂടുതൽ ഉൽപന്നങ്ങൾക്ക് നികുതി പരിഗണനയിൽ

ദോഹ∙ ഖത്തറിൽ കൂടുതൽ ഉൽപന്നങ്ങൾ എക്‌സൈസ് നികുതിയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിൽ.

അടുത്ത വർഷം എണ്ണ ഇതര വരുമാനം വർധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണിത്.

സർക്കാർ സേവനങ്ങളുടെ ഫീസ് ഉയർത്തുന്ന കാര്യവും ആലോചനയിലാണ്. ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച് ധനമന്ത്രി അലി ബിൻ അഹമ്മദ് അൽഖുവാരിയാണ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബജറ്റിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുമായുള്ള ആലോചനകൾ പുരോഗതിയിലാണ്. എണ്ണ ഇതര മേഖലകളിൽ നിന്നായി 4,200 കോടി റിയാൽ ആണ് അടുത്ത വർഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

22,800 കോടി റിയാലിന്റെ വരുമാനവും 19,900 കോടി റിയാൽ ചെലവും കണക്കാക്കുന്നതാണ് 2023 ലെ ബജറ്റ്. 2,900 കോടി റിയാലിന്റെ കമ്മി ബജറ്റ് എണ്ണ വില ബാരലിന് 65 ഡോളർ അടിസ്ഥാനമാക്കി തയാറാക്കിയതാണ്. നടപ്പുവർഷത്തേക്കാൾ ചെലവ് 19,900 കോടി റിയാലാക്കി കുറച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ് പുതിയ ബജറ്റ്.

എണ്ണ-വാതക മേഖലകളിൽ നിന്നായി 18,600 കോടി റിയാലിന്റെ വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചുള്ളതാണ് 2023 ലെ ബജറ്റ്.

English Summary : Qatar considering expanding list of goods covered by excise tax.