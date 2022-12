തെളിഞ്ഞ് നക്ഷത്രവിളക്കുകൾ; അരികെ തിരുപ്പിറവി...

അബുദാബി∙ ക്രിസ്മസിനെ വരവേൽക്കാൻ യുഎഇ ഒരുങ്ങി. ജിംഗിൾ ബെൽസിന്റെ ഈണവും സാന്താക്ലോസിന്റെ വർണവും ക്രിസ്മസ് ട്രീയുടെ തലപ്പൊക്കവും നക്ഷത്ര തിളക്കവുമാണ് രാജ്യമെങ്ങും. ആദായ വിൽപനകളുമായി ഷോപ്പിങ് മാളുകളും സജീവം.ക്രൈസ്തവ ദേവാലയങ്ങൾ മുതൽ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളും വീടുകളും വരെ വർണദീപങ്ങളും ക്രിസ്മസ് ട്രീയും പുൽക്കൂടുമൊരുക്കി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ബാറ്ററിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അലങ്കാര വിളക്കുകളും നക്ഷത്രങ്ങളുമാണ് ഇത്തവണത്തെ ആകർഷണം. സാന്താക്ലോസ്, വർണ പന്തുകൾ, ട്രീ, അലങ്കാര വിളക്കുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴി കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ വീട്ടിലെത്തിക്കുന്ന സംഘവും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

ഷോപ്പിങ് മാളുകളിലെ ക്രിസ്മസ് കോർണർ ഈ മാസം ആദ്യവാരം സജ്ജമായെങ്കിലും ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ് കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്ന് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു. കൂറ്റൻ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും വിന്റർ വില്ലേജും ഒരുക്കിയാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷത്തിൽ കച്ചവടക്കാർ പങ്കുചേരുന്നത്.

പല നിറങ്ങളിലും രൂപങ്ങളിലുമുള്ള ബെല്ലുകളും വലിയ മിഠായി വടികളും സമ്മാനപ്പൊതികളും കൊണ്ട് ട്രീയെ മനോഹരമാക്കിയിരിക്കുന്നു.വീടുകൾ അലങ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ട്രീ, ലൈറ്റ്, ബോൾ, സ്റ്റാർ, പുൽക്കൂടൊരുക്കാനുള്ള മറ്റു വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം പാക്കറ്റായി നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുമുണ്ട്. വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണവും ഗുണനിലവാരവും വലുപ്പവും അനുസരിച്ച് 100 മുതൽ 500 ദിർഹം വിലയുള്ള പാക്കറ്റുകൾ ലഭ്യം.

കൃത്രിമ ട്രീക്കു പകരം പരിസ്ഥിതിയെയും പാരമ്പര്യത്തെയും മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർ അൽപം പണം ചെലവിട്ട് നോബിൾ, നോർഡ്മാൻ, ഫ്രൈസർ, ബൽസാം, ഗ്രാൻഡ് തുടങ്ങി അസ്സൽ ഫിർമരങ്ങളാണു സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക, ഹോളണ്ട്, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തവയാണ് ഇവ. സുഗന്ധമുള്ളതും ഈടുനിൽക്കുന്നതുമായ നോബിളിനാണു ഡിമാൻഡ്.മറുനാട്ടിലെ പരിമിതികൾക്കിടയിലും പൈതൃകത്തനിമയോടെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് വിശ്വാസികൾ.

കോവിഡിൽ മുങ്ങിയ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തേതിനു പകരമായി ആഘോഷം ഗംഭീരമാക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിനിടെ പുതിയ വകഭേദത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശം വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ അൽപം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

കോവിഡ് വാക്സീനും 2 ബൂസ്റ്റർ ഡോസും എടുത്ത യുഎഇ നിവാസികൾക്ക് പ്രയാസ്സമുണ്ടാകില്ലെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ആഘോഷവുമായി മുന്നോട്ടുപോകാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ക്രൈസ്തവ സഹോദരങ്ങൾക്കൊപ്പം സ്വദേശികളും വിവിധ രാജ്യക്കാരായ ഇതര മതസ്ഥരും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കും. കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നവർ ക്രിസ്മസ് ട്രീയും അലങ്കാര വസ്തുക്കളും വാങ്ങി അലങ്കരിച്ചാണ് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്.

