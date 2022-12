ഫുട്ബോൾ ആരാധന ഇപ്പോൾ ബിഷ്തിനോടും

ദോഹ∙ ഗത്‌റ, തോബ്, ബിഷ്ത്. ഫിഫ ലോകകപ്പ് മത്സരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും സന്ദർശകരുടെ മനം കവരുകയാണ് അറബ് പൈതൃക വസ്ത്രങ്ങൾ.

ഗ്രൂപ്പ് ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയവർ മുതൽ ഫൈനൽ കാണാനെത്തിയവർ വരെ പരമ്പരാഗത ശിരോവസ്ത്രമായ ഗത്‌റ ധരിച്ചും നീളൻ കുപ്പായമായ തോബ് ധരിച്ചുമാണ് നടന്നതെങ്കിൽ ലോകകപ്പിന് ശേഷം പരമ്പരാഗത പരമോന്നത മേൽ വസ്ത്രമായ ബിഷ്ത് ആണ് വിപണിയിലെ താരം. ഫൈനൽ ജേതാവായ ലയണൽ മെസ്സിയെ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽതാനി ബിഷ്ത് ധരിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ആരാധകരുടെ ബിഷ്ത് കമ്പം കൂടിയത്. ഇതോടെ മെസ്സി ബിഷ്ത് എന്ന പേരും ഉയർന്നു.

സൂഖ് വാഖിഫിലെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്ര വിപണികളിൽ ബിഷ്ത് തേടിയെത്തുന്നവരുടെ തിരക്കാണ്. അമീർ മെസ്സിയെ ധരിപ്പിച്ച ബിഷ്തിന്റെ അതേ ഡിസൈനാണ് ആവശ്യം. അർജന്റീനയിൽ നിന്നെത്തിയവരാണ് മെസ്സി ബിഷ്ത് തേടിയെത്തുന്നവരിൽ അധികവും.

സാധാരണ ബിഷ്തിന് 200 റിയാൽ (4,498 ഇന്ത്യൻ രൂപ) വരുമെങ്കിൽ സ്വർണം പൂശിയ നൂലുകൾ കൊണ്ടുള്ളവയ്ക്ക് വില 10,000 (ഏകദേശം 2,24,900 രൂപ) കടക്കും. മെസ്സി ബിഷ്തിന് 4,500 റിയാൽ (ഏകദേശം 1,01,205 രൂപ) ആണ് വില. സ്വർണത്തിന് പകരം വെള്ളിനൂലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബിഷ്തും വിപണിയിലുണ്ട്. ഒട്ടകത്തിന്റെയും ചെമ്മരിയാടിന്റെയും രോമം ഉപയോഗിച്ച് തയാറാക്കിയ നൂലുകളിൽ കൈകൊണ്ടാണ് ബിഷ്ത് തുന്നുന്നത്. കുറഞ്ഞത് 10 ദിവസം വേണം ഒരു ബിഷ്ത് തുന്നാൻ. സാധാരണ കറുപ്പ്, ബ്രൗൺ, ക്രീം, ഗ്രെ, ഇളം തവിട്ടു നിറം എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ബിഷ്ത്. വസ്ത്രത്തിന്റെ വീതിയുള്ള വക്കുകൾ സ്വർണനിറത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണം പൂശിയ നൂലുകൾ കൊണ്ടാണ് തുന്നുക.

അറബ് ലോകത്തിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പ്രതീകം കൂടിയാണ് ഈ മേൽക്കുപ്പായം. ഭരണാധികാരികൾ, രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ, ഷെയ്ഖുമാർ എന്നിങ്ങനെ ഉയർന്ന പദവി അലങ്കരിക്കുന്നവർ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം ധരിക്കുന്ന പരമോന്നതമായ മേൽക്കുപ്പായമാണിത്. വിവാഹം, ഈദ് തുടങ്ങിയ വിശേഷ അവസരങ്ങളിലും ഉയർന്ന പദവിയിലുള്ളവർ ബിഷ്ത് ധരിക്കും. സന്ദർശകരുടെ മനമറിഞ്ഞ് വിപണിയും സജീവമായി കഴിഞ്ഞു. പാശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ നിന്നെത്തിയവർ ഖത്തറിന്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകത്തിലും ആകൃഷ്ടരായി എന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം.

English Summary : Even after the FIFA World Cup matches, bisht continues to captivate visitors