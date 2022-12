ക്രിസ്മസ് നിറവിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജ്; ആഘോഷമാക്കാം ഈ ഉത്സവകാലം

ദുബായ്∙ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിച്ചു തിമിർക്കാം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ. കുട്ടികൾക്കൊപ്പം കുസൃതി കാട്ടാൻ സാന്താ അപ്പൂപ്പനും തയാർ. വെളിച്ചത്തിൽ മുങ്ങിയ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ രാവുകളിൽ കൂട്ടിനു കുളിരുള്ള കാറ്റുമുണ്ട്. 21 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ക്രിസ്മസ് ട്രീ, ചുറ്റും സ്വർണ വെളിച്ചം. സാന്താ അപ്പൂപ്പന്റെ വയറിൽ തലോടി, നെഞ്ചിൽ തലചേർത്തു വച്ച് ചിത്രം പകർത്താം. ക്രിസ്മസിന്റെ ഓളം ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിന്റെ മുക്കിനും മൂലയിലുമുണ്ട്. കോമാളി വേഷക്കാരായ കലാകാരന്മാർ കുട്ടികളെ കുടുംബത്തെയും ഒരു പോലെ കയ്യിലെടുക്കും. ക്രിസ്മസ് ക്ലൗണുകളുടെ കൂടെ നിന്നു ചിത്രം പകർത്താനുള്ള തിരക്കാണ് കൂറ്റൻ ക്രിസ്മസ് ട്രീക്ക് മുന്നിൽ.

ക്രിസ്മസിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിന്റർ വണ്ടർ ലാൻഡ് ജനുവരി 8വരെ തുടരും. സാന്തയുടെ സേനയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ഇടയ്ക്കിടെ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഇവർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വ്യാപാര പവലിയനുകൾ അണിനിരക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ ഓരോ നിമിഷവും ആഘോഷമാണ്.

ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങുന്നില്ല ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾ. മദീനത്ത് ജുമൈറ ഫെസ്റ്റിവ് മാർക്കറ്റ്, ഹബ്തൂർ പാലസിൽ വിന്റർ ഗാർഡൻ, എക്സ്പോ സിറ്റിയിലെ വിന്റർ സിറ്റി, ഐഎംജി വേൾഡ്, ഇബ്നു ബത്തൂത്താ മാൾ, സ്കൈ ദുബായ്, വിന്റർ ഫൺ അറ്റ് നക്കീൽ മാൾ, സർക്കിൾ മാൾ, ബ്ലൂവാട്ടേഴ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ക്രിസ്മസ് ആഘോഷം പൊടിപൊടിക്കുന്നു.

ചെറുകിട കടകൾ മുതൽ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ വരെ ക്രിസ്മസ് മയമാണ്. ഇന്നും നാളെയും അവധിയായതിനാൽ, ആഘോഷം അതിന്റെ പൂർണ രൂപത്തിലെത്തും. വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവിലും റെക്കോർഡ് വർധനയാണ്. ഹോട്ടലുകളെല്ലാം നിറഞ്ഞു, വിമാന ടിക്കറ്റുകളുടെ ലഭ്യതയിലും ക്ഷാമമുണ്ട്. ജനുവരി ആദ്യ വാരം വരെ ഈ ആഘോഷങ്ങൾ തുടരും.

ഒമാനികളുടെ മലയാള രുചിയുള്ള തേൻ

തേനുകൾക്ക് പേരു കേട്ട യമൻ പവിലിയനിൽ കയറിയാൽ കേരളത്തിലെ ഒരങ്ങാടിക്കടയിൽ കയറിയ പോലെ തോന്നും. നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനകൾ. മഞ്ഞളും കുരുമുളകും കുന്തിരിക്കവും അക്കൂട്ടത്തിൽ കാണാം.നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കരിങ്കല്ലുവരെയുണ്ട് ഈ അങ്ങാടിക്കടകളിൽ. ചുക്ക്, കറുവാ പട്ട, ഉണക്കിയ ജാതിക്ക, ഏലക്ക, ജീരകം, കർപ്പൂരം തുടങ്ങിയവയും സുലഭം.

യമനിന്റെ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും മസാലക്കൂട്ടുകളും കണ്ടു നടക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ തേൻ കടകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും. മലയാളി ഛായ തോന്നിയാൽ, യമനി തനി മലയാളിയാകും. നല്ല തേനുണ്ട് വാ എന്നവർ പറയും. തേനൂറും വാക്കിൽ ആളെ മയക്കാൻ യമനികൾ മിടുക്കന്മാരാണ്. അതിലൊരാളാണ് ഒമറി മുഹമ്മദ് എന്ന യമൻ പൗരൻ.

മുന്നിലിരിക്കുന്നത് തേനാണെന്ന് നമുക്കറിയാമെങ്കിലും ഒമറി പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അമൃതാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും. ഓരോ തേനിന്റെയും ഗുണങ്ങളും സേവിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളുമൊക്കെ തനി മലയാളത്തിൽ പറയും. ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ തേൻ കട നടത്തുന്നതിനാൽ ഒമറിക്ക് മലയാളികളെ നല്ല പരിചയമാണ്. അതിൽ മലയാളികൾ വീഴും. ചെറുതേനും, വെളുത്ത തേനും, ഉത്തേജക തേനും എന്നു വേണ്ട വിഐപി തേൻ വരെയുണ്ട് ശേഖരത്തിൽ. കിലോയ്ക്ക് 1500 ദിർഹമാണ് വിഐപി തേനിന്റെ വില, നാട്ടിലെ 35,000 രൂപയെങ്കിലും മുടക്കണം.

