ശൈത്യകാല ക്യാംപ്: രണ്ടാം തുടക്കം

ദോഹ∙ തെക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ശൈത്യകാല ക്യാംപിങ് സീസൺ ആരംഭിച്ചു. 2023 മെയ് 30 വരെ സീസൺ തുടരും. വടക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മധ്യ പ്രവിശ്യകളിലും സെപ്റ്റംബർ 29 ന് ആരംഭിച്ച ആദ്യ സീസൺ അടുത്ത വർഷം ഏപ്രിൽ 1 വരെ തുടരും.

ലോകകപ്പ് പ്രമാണിച്ച് നീട്ടി വച്ച ക്യാംപുകളിൽ ലൗഡ് സ്പീക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്നതു വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. ശൈത്യകാല ക്യാംപുകൾ പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന്

പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ മന്ത്രാലയവും ഖത്തർ സർവകലാശാലയും ചേർന്ന് സർവേ നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.

English Summary : Second phase of winter camping season began in Southern region of Qatar