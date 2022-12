അനധികൃത താമസം; 2.25 കോടി പിഴ ഈടാക്കുമെന്ന് അബുദാബി

അബുദാബി∙ അനുമതിയില്ലാതെ കെട്ടിടത്തിൽ രൂപമാറ്റം വരുത്തി കൂടുതൽ ആളുകളെ താമസിപ്പിക്കുന്നതു കടുത്ത നിയമലംഘനമാണെന്ന് അബുദാബി നഗരസഭ. 10 ലക്ഷം ദിർഹം (2.25 കോടി രൂപ) വരെ പിഴ ലഭിക്കുന്ന കുറ്റമാണിത്. നിയമലംഘനം ആവർത്തിച്ചാൽ ശിക്ഷ ഇരട്ടിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. ജനുവരി 1 മുതൽ പരിശോധന ഊർജിതമാക്കും.

ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കുടുംബങ്ങൾ താമസിക്കുന്നതു കുറഞ്ഞ വരുമാനക്കാരായ വിദേശികൾക്കിടയിൽ പതിവാണ്. വർധിച്ചുവരുന്ന വാടകയിൽ നിന്നും ജീവിതച്ചെലവിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടുന്നതിനാണ് ഇങ്ങനെ താമസിക്കുന്നത്. സ്വദേശികളുടെ പേരിലുള്ള വില്ലകൾ എടുത്ത് അനുമതിയില്ലാതെ വിഭജിച്ചും കൂട്ടിച്ചേർത്തും വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നതും വ്യാപകം.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വീട്, നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന പേരിൽ നഗരസഭ നടത്തിവരുന്ന ബോധവൽക്കരണ ക്യാംപെയ്നിലാണ് നടപടി ശക്തമാക്കുന്ന കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. കുടുംബ താമസ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് താമസിക്കുന്നതും കെട്ടിടത്തിന്റെ ശേഷിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ താമസിപ്പിക്കുന്നതും നിയമലംഘനം തന്നെ.

ഒരു കുടുംബത്തിന് അനുയോജ്യമായ വിധത്തിലുള്ള വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ഒന്നിലേറെ കുടുംബങ്ങളോ പരിധിയിലേറെ ആളുകളോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഗ്നിബാധയ്ക്കു കാരണമാകും. പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നിലേറെ കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു താമസിക്കുന്നത് സാമൂഹിക, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിത താമസ അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി.താമസക്കാർ, അവിവാഹിതർ, കുടുംബങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാൻ താമസക്കാർ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും നഗരസഭ ഓർമിപ്പിച്ചു.

താമസ സ്ഥലം മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കു വിനിയോഗിക്കുക, പൊതുഭവനങ്ങൾ വാടകയ്ക്കു നൽകുക, പൊളിക്കാനിട്ട കെട്ടിടത്തിൽ താമസിക്കുക, ഇവ വാടകയ്ക്കോ പാട്ടത്തിനോ നൽകുക, കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള താമസ സ്ഥലം ബാച്ചിലേഴ്സിനു നൽകുക തുടങ്ങിയ കുറ്റങ്ങൾക്കു 50,000 മുതൽ 1,00,000 വരെ ദിർഹമാണ് പിഴ. വാടക കരാർ റദ്ദാക്കിയിട്ടും താമസം തുടർന്നാലും കൃഷിക്കായുള്ള സ്ഥലം താമസത്തിനു വിനിയോഗിച്ചാലും 25,000–50,000 ദിർഹം പിഴ നൽകണം.

English Summary : Department of Municipalities and Transport launches campaign to regulate overcrowding in residential areas