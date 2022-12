അനുമതി വാങ്ങാതെ ആണവ സാമഗ്രികൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്

റിയാദ് ∙ അനുമതി വാങ്ങാതെ ആണവ സാമഗ്രികൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതിനെതിരെ സൗദി പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.ഒരു വ്യക്തിയുടെ മരണമോ ഗുരുതരമായ പരുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകൾക്കോ ​​പരിസ്ഥിതിക്കോ ഗുരുതരമായ നാശം വരുത്തുകയോ ഉണ്ടാക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് 30 മില്യൻ റിയാൽ വരെ പിഴയും 10 വർഷത്തെ തടവും ലഭിക്കും.

ലൈസൻസ് ലഭിക്കാതെ ആണവ വസ്തുക്കൾ കൈവശം വയ്ക്കുക, ഉപയോഗിക്കുക, കൈമാറ്റം ചെയ്യുക, മാറ്റം വരുത്തുക, ക്രമീകരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യുക എന്നിവയും പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

