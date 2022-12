റിയാദ്∙ പുതിയ തൊഴില്‍ വീസയില്‍ സൗദിയിലേക്കു വരുന്നവർക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ പ്രഫഷനൽ പരീക്ഷ നടത്താനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി. പ്ലംബര്‍, ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍, ഓട്ടോ ഇലക്ട്രീഷ്യന്‍, വെല്‍ഡര്‍, റഫ്രിജറേഷന്‍ ആന്‍ഡ് എയര്‍ കണ്ടീഷനിങ് എന്നീ അഞ്ചു വിദഗ്ധ തൊഴില്‍ മേഖലയിലാണ് പരീക്ഷകള്‍ നടക്കുക.

സൗദി അറേബ്യയിലെ തൊഴില്‍ വിപണിയുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയര്‍ത്താനും ഉല്‍പാദനക്ഷമത വര്‍ധിപ്പിക്കാനും യോഗ്യതയില്ലാത്തവരുടെ ഒഴുക്ക് തടയാനുമാണിതെന്നു മാനവശേഷി വികസന മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.



ഈ മാസാവസാനം മുതല്‍ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലും മുംബൈയിലുമുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിലാണു പരീക്ഷയെഴുതേണ്ടത്. ഭാവിയില്‍ 23 മേഖലയില്‍ പരീക്ഷ നടത്താനാണു മന്ത്രാലയം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സഊദി അറേബ്യയില്‍ പരീക്ഷ നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രഫഷനുകളിലും ഇന്ത്യയില്‍ തന്നെ പരീക്ഷ നടത്തും. അവര്‍ക്കു സൗദിയില്‍ എത്തിയാല്‍ പരീക്ഷയുണ്ടാവില്ല. അടുത്തിടെയാണു ന്യൂഡല്‍ഹി സൗദി എംബസിയില്‍ ലേബര്‍ അറ്റാഷെയുടെ ഓഫിസ് തുറന്നത്.

English Summary: Professional exams in India for those coming to Saudi on employment visa