സൗദിയിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത; ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

ജിദ്ദ ∙ സൗദി അറേബ്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക്‌ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നു ജനങ്ങൾ വിട്ടുനിൽക്കണമെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അഭ്യർഥിച്ചു. സൗദിയിലെ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലും ചൊവ്വാഴ്‌ച വരെ മഴയ്ക്ക്‌ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു.

മക്ക, മദീന, റിയാദ്, അസീർ, കസിം, അൽ ബഹ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സാമാന്യം ശക്തമായ മഴ പെയ്യുമെന്ന് സിവിൽ ഡിഫൻസ് അറിയിച്ചു. കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യ, നജ്‌റാൻ, ജിസാൻ മേഖലകളെ നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ മഴ ലഭിച്ചേക്കാം. ഇത്തരം മഴയുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും വെബ്‌സൈറ്റുകളിലൂടെയും നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കാൻ സിവിൽ ഡിഫൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Civil Defense urges all to stay away from possible flood areas