‘ഇത് ക്രിസ്മസ് സമ്മാനം’: ദുബായിൽ നറുക്കെടുപ്പിൽ മലയാളി നേടിയത് 22.5 ലക്ഷം രൂപ

ദുബായ് ∙ ലിറ്റിൽ ഡ്രോ നറുക്കെടുപ്പിൽ മലയാളിയ്ക്ക് 100,000 ദിർഹം (22.5 ലക്ഷത്തിലേറെ രൂപ) സമ്മാനം. കഴിഞ്ഞ 14 വർഷമായി ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ശ്രീജിത്ത് ആണ് ഭാഗ്യവാൻ. രണ്ടു വർഷമായി ലിറ്റിൽ ഡ്രോയിൽ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കാറുണ്ടെന്നും ആദ്യമായാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതെന്നും ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു.

ദുബായിൽ ലോജിസ്റ്റിക് കോർഡിനേറ്ററായാണ് ശ്രീജിത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടു പെൺമക്കളുടെ പഠനത്തിനും ജോലിക്കുമായി സമ്മാന തുക ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പുതുവർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ഇത് ദൈവം നൽകിയ ക്രിസ്മസ് സമ്മാനമാണെന്നും ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു.

ലിറ്റിൽ ഡ്രോയിൽ മൽസരിക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണെന്നും ആർക്കുവെണമെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ അതിൽ പങ്കെടുക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ശ്രീജിത്തിനെ കൂടാതെ ദുബായിൽ നിന്നും അബുദാബിയിൽ നിന്നും ആറു പ്രവാസികൾ കൂടി 500 ദിർഹം മുതൽ 2500 ദിർഹം വരെയുള്ള സമ്മാനങ്ങൾ ഇത്തവണ സ്വന്തമാക്കി.

