ലോകം കയ്യടിച്ച ഖത്തറിസം; മികവിന്റെ മത്സരക്കളത്തിൽ ഖത്തർ നേടിയ ഗോളുകൾ ഒട്ടേറെ

ദോഹ∙ ലോക ഫുട്‌ബോൾ ഖത്തറിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയ വർഷമാണ് 2022. ലോകകപ്പ് ആതിഥേയത്വത്തിലൂടെയും സംഘാടന മികവിലൂടെയും ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച വർഷം. പുതുവർഷത്തിലേക്ക് ഖത്തർ പ്രവേശിക്കുന്നത് ലോകജനതയുടെ കയ്യടികളും അഭിനന്ദനങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങിയാണ്.

പോയ വർഷം രാജ്യം കൈവരിച്ച ലോക റെക്കോർഡുകളും പ്രധാന മേഖലകളിൽ സ്വന്തമാക്കിയ നേട്ടങ്ങളും അറിയാം. ലോകകപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനാണ് 2022 ൽ ഖത്തർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയത്. ടൂറിസം, കായികം എന്നീ മേഖലകളിലാണ് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടായത്. ആരോഗ്യം, സുരക്ഷ എന്നീ മേഖലകളിലെ സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും ലോകം മുഴുവൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു.

ഏറ്റവുമധികം സാംസ്‌കാരിക, പൈതൃക, കലാ, വാണിജ്യ പ്രദർശനങ്ങളും മേളകളും വിനോദ പരിപാടികളും നടന്ന വർഷം. 12 വർഷം നീണ്ട ശ്രമത്തിലൂടെ വിമർശനങ്ങൾക്കും ആരോപണങ്ങൾക്കും മറുപടിയായി അവിസ്മരണീയമായ ലോകകപ്പ് ലോകത്തിന് സമ്മാനിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൂടിയാണ് 2022.

ഔട്ട്‌ഡോർ മ്യൂസിയം

∙ പ്രദർശനങ്ങൾ, മേളകൾ, പൊതു കലാസൃഷ്ടികൾ എന്നിവയിലൂടെ കലാ, സാംസ്‌കാരിക, പൈതൃക മേഖലയിൽ വലിയ മുന്നേറ്റം സൃഷ്ടിച്ചു. രാജ്യത്തുടനീളം വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന പൊതുകലാസൃഷ്ടികൾ സ്ഥാപിച്ച് രാജ്യത്തെ ഔട്ട്‌ഡോർ മ്യൂസിയമാക്കി.

∙ കായിക ലോകത്തിന്റെ ചരിത്ര കവാടമായി 3-2-1 ഒളിംപിക്-സ്‌പോർട്‌സ് മ്യൂസിയം, സമുദ്രയാന പൈതൃകവുമായി കത്താറ കൾചറൽ വില്ലേജിൽ പായ്ക്കപ്പൽ മ്യൂസിയം, പൊതുജനങ്ങൾക്കുള്ള സാംസ്‌കാരിക ഇടമായി കോർണിഷിൽ ഫ്ലാഗ് പ്ലാസ എന്നിവ തുറന്നു.

പോയവർഷം നേട്ടങ്ങളുടെ ലോകകപ്പ് കൂടിയായിരുന്നു ഖത്തറിന് 2022 ല്‍ രാജ്യം നേടിയ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ..

നയതന്ത്ര ഗോൾ

∙ അമേരിക്ക ഖത്തറിന് നാറ്റോ-ഇതര സഖ്യകക്ഷി എന്ന പ്രത്യേക പദവി നൽകി.

∙ ഖത്തറിന്റെ മധ്യസ്ഥതയിലൂടെ ചാദ് സൈനിക സർക്കാരും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും സമാധാന കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.

∙ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലിയിലും ഗൾഫ് ഉച്ചകോടിയിലും ശ്രദ്ധ നേടി.

∙ ഈജിപ്തുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം പുന:സ്ഥാപിച്ച ശേഷം ആദ്യമായി അമീർ ഈജിപ്ത് സന്ദർശിച്ചു.

∙ ഉപരോധം പിൻവലിച്ച ശേഷം യുഎഇ പ്രസിഡന്റ് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സയിദ് അൽ നഹ്യാൻ ഖത്തറിലെത്തിയതും നയതന്ത്ര ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തി.

പ്രതിരോധിച്ച് ആരോഗ്യരംഗം

∙ രാജ്യത്തെ താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കുമായി ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് നിയമം നടപ്പാക്കി.

∙ ലോകകപ്പ് സന്ദർശകർക്ക് സമഗ്രവും സൗജന്യവുമായ ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി.

∙ കോവിഡ് വാക്‌സിനേഷൻ, പ്രതിരോധ നടപടികളിൽ പൂർണ വിജയം.

∙ പൊതുമേഖലാ ആശുപത്രികളുടെ എണ്ണം 16 ആയി. സർക്കാർ ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളുടെ എണ്ണം ഖത്തർ റെഡ് ക്രസന്റിന്റേത് ഉൾപ്പെടെ 33 ആയി ഉയർന്നു. ആശുപത്രികളിലെ സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും വിപുലീകരിച്ചു. അവയവമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയകളിൽ വിജയം.

ടൂറിസം കിക്കായി

∙ ലോകകപ്പ് ആതിഥേയ വർഷമായതിനാൽ സന്ദർശക വരവിൽ റെക്കോർഡ്. ലോകകപ്പിന് മാത്രമായി എത്തിയത് 14 ലക്ഷം പേർ. ആദ്യ പകുതിയിൽ എത്തിയത് 7.29 ലക്ഷം സന്ദർശകർ.

∙ ലുസെയ്ൽ വിന്റർ വണ്ടർ ലാന്റ്, ലുസെയ്ൽ ബൗളെവാർഡ്, ഖെത്വെയ്ഫാൻ ഐലന്റ് നോർത്ത്, വെസ്റ്റ് ബേ നോർത്ത് ബീച്ച് പദ്ധതി, ഔട്ട്‌പോസ്റ്റ് അൽ ബരാരി റിസോർട്ട്, ഫുവൈറിത്ത് കൈറ്റ് ബീച്ച് റിസോർട്ട്, ദോഹ സാൻഡ്‌സ്, ബി 12 ബീച്ച് ക്ലബ് എന്നിങ്ങനെ പുത്തൻ ടൂറിസം സ്പോട്ടുകൾ തുറന്നു.

ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് ഗതാഗതം

∙ സുരക്ഷിത യാത്രയൊരുക്കി പൊതുഗതാഗത മേഖല (ദോഹ മെട്രോ, ട്രാമുകൾ, കർവ ബസുകൾ) ഫുട്‌ബോൾ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച വർഷം.

∙ ലുസെയ്ൽ ട്രാം സർവീസ്, പുതിയ ബസ് ഡിപ്പോകൾ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇലക്ട്രിക് ബസുകൾ, കൂടുതൽ റോഡുകൾ എന്നിവ യാഥാർഥ്യമായി.

