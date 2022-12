ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആദ്യ വർഷം 112 കോടി രൂപയുടെ ലാഭ വിഹിതം നിക്ഷേപകർക്കു വിതരണം ചെയ്യാനൊരുങ്ങി ആർപിഎം

അബുദാബി∙ 2022ൽ തുടർച്ചയായ ഐപിഒ വിജയങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച അബുദാബി സെക്യൂരിറ്റിസ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ (എഡിഎക്സ്) വർഷാവസാനം വിജയഗാഥയെഴുതി മലയാളി നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്പനി. പ്രവാസി സംരംഭകൻ ഡോ. ഷംഷീർ വയലിലിന് ഭൂരിപക്ഷ ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള റെസ്പോൺസ് പ്ലസ് ഹോൾഡിങ്‌ പിജെഎസ്‌സി (ആർപിഎം) ആണ് മികച്ച മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കി നിക്ഷേപകർക്ക് വൻ ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 50 മില്യൺ ദിർഹമാണ് (112 കോടി രൂപ) കമ്പനി ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് നൽകുക. ഓരോ ഓഹരിക്കും 25 ഫിൽ‌സാണ് ലാഭ വിഹിതം. 2021 നവംബറിൽ എഡിഎക്സിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ആർപിഎം ഒരു വർഷത്തിനകം ഇത്രയും ലാഭ വിഹിതം പ്രഖ്യാപിച്ചത് വർഷത്തിലുടനീളം കമ്പനി നടത്തിയ തിളക്കമേറിയ പ്രകടനത്തിന്റെയും ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതികളുടെയും ഫലമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

ഹ്രസ്വ കാലയളവിൽ മികച്ച ലാഭവിഹിതം പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള തീരുമാനം കമ്പനിയുടെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക അടിത്തറയും ഘടനയുമാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നു കമ്പനി സിഇഒ മേജർ ടോം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി റെസ്‌പോൺസ് പ്ലസ് ഹോൾഡിങ് പിജെഎസ്‌സി മികച്ച സാമ്പത്തിക ഫലങ്ങളാണ് കൈവരിക്കുന്നത്. കടബാധ്യതകൾ ഇല്ലാതെ ക്രമാനുഗതമായ വളർച്ചയാണു കമ്പനി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും വിപുലീകരണ പദ്ധതികൾക്ക് ഇതിനകം അടിത്തറ പാകിയതിലൂടെ ദീർഘകാല അഭിവൃദ്ധി സാധ്യമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കൊച്ചി സ്വദേശിയായ മേജർ ടോമിനൊപ്പം ആർപിഎം നേതൃ നിരയിലും ജീവനക്കാരിലും അനുഭവ സമ്പന്നരായ നിരവധി മലയാളികളും ഇന്ത്യക്കാരുമാണുള്ളത്.

ഓൺസൈറ്റ് മെഡിക്കൽ സേവനം, പ്രീ ഹോസ്പിറ്റൽ, ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രമുഖ കമ്പനിയെന്ന നിലയിലുള്ള ആർപിഎമ്മിന്റെ യുഎഇയിലെ മികച്ച പ്രകടനം ഇന്ത്യ, സൗദി അറേബ്യ, ഈജിപ്ത്, നൈജീരിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇതിനകം തുടങ്ങിവച്ച വിപുലീകരണ പദ്ധതികൾക്ക് കരുത്തുപകരം. നിലവിൽ കൊച്ചിയിൽ ഓഫീസുള്ള ആർപിഎം മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകൾക്കുള്ള ഓൺസൈറ്റ് പരിശീലനത്തിലാണ് കേരളത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. കമ്പനിക്ക് കീഴിൽ ആയിരക്കണക്കിന് പ്രൊഫഷണലുകളാണ് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ പരിശീലന കോഴ്‌സ് ഇതിനകം പൂർത്തിയാക്കിയത്. മെഡിക്കൽ അവബോധ ക്ളാസുകൾ, ശസ്ത്രക്രിയ പ്രാവീണ്യം, ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ, മെഡിക്കൽ സിമുലേഷൻ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സേഫ്റ്റി, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്റ്, ട്രോമാ കെയർ മേഖലകളിലും പരിശീലന പരിപാടികൾ കമ്പനി ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്.

യുഎഇ, ഒമാൻ, സൗദി അറേബ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖ എണ്ണ കമ്പനികളുടെ ആരോഗ്യ സേവനദാതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർപിഎം സമാനമായ സേവനങ്ങൾ ബോംബൈ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന എണ്ണ കമ്പനികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

2010ൽ വിപിഎസ് ഹെൽത്ത്‌കെയറിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായി ഡോ. ഷംഷീർ സ്ഥാപിച്ച ആർപിഎമ്മിന്റെ നിശ്ചിത ഓഹരികൾ ലിസ്റ്റിങ്ങിന് മുന്നോടിയായി കഴിഞ്ഞ വർഷം അബുദാബി ആസ്ഥാനമായ ആൽഫാദാബി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പ്, ഏഷ്യാകപ്പ്, ഫോർമുല വൺ സൗദി ഗ്രാൻഡ് പ്രിക്‌സ്, യുഎഇ ടൂർ തുടങ്ങി ഒരു ഡസനോളം പ്രമുഖ അന്താരാഷ്‌ട്ര ഇവന്റുകൾക്ക് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കിടെ ആർപിഎം മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്തത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.

