2023ൽ അഞ്ച് മേഖലകൾക്ക് യുഎഇ മുൻഗണന നൽകും; പ്രഖ്യാപനവുമായി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ്

ദുബായ് ∙ 2023ൽ യുഎഇ സർക്കാർ അഞ്ചു മേഖലകൾക്ക് മുൻഗണന നൽകും. യുഎഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബായ് ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമാണ് പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ കാബിനറ്റ് യോഗത്തിനു ശേഷം ട്വിറ്ററിലൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റ പ്രഖ്യാപനം.

ദേശീയ ഐക്യവും അതിന്റെ ഏകീകരണം, പരിസ്ഥിതിയും സുസ്ഥിരതയും, വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായവും അതിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന്റെ പുരോഗതിയും സൂചകങ്ങളും, സ്വദേശിവത്കരണവും അതിന്റെ വേഗം വർധിപ്പിക്കലും, യുഎഇയുടെ രാജ്യാന്തര സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവയാണ് യുഎഇ സർക്കാർ ഈ വർഷം മുൻഗണന നൽകുന്ന അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ.

2022ൽ 71 രാജ്യാന്തര കരാറുകളിലാണ് യുഎഇ ഒപ്പുവച്ചത്. ഇന്ന് രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തികം, സാമൂഹികം, അടിസ്ഥാന വികസനം, ഡിജിറ്റൽ മേഖല തുടങ്ങിയവ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം രാജ്യത്ത് നടത്തിയ വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് സൂചിപ്പിച്ചു. പുതിയ വർഷത്തെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് കാണുന്നതെന്നും രാജ്യത്തിനു മികച്ച ഭാവിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷ പങ്കുവച്ചു.

