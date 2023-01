പുതുവർഷ ആഘോഷം സുരക്ഷിതം; അപകടങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് ദുബായ് പൊലീസ്

ദുബായ് ∙ എമിറേറ്റിൽ പുതുവത്സര ആഘോഷങ്ങൾക്ക് അനുവാദം നൽകിയ 30 സ്ഥലങ്ങളിൽ അപകടങ്ങളോ പരുക്കുകളോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെന്ന് ദുബായ് പൊലീസ്. സുരക്ഷിതമായി പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റിയുടെ കഴിവിനെ ദുബായ് പൊലീസ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ലഫ്. ജനറൽ അബ്ദുല്ല ഖലീഫ അൽ മറി അഭിനന്ദിച്ചു. മറ്റു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതെ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രിച്ചും സുരക്ഷിതമായ രീതിയിൽ ആഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചതും മാതൃകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ദുബായിൽ പുതുവർഷ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സമഗ്രവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വവുമായ തയാറെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ 48 സ്ഥാപനങ്ങൾ അക്ഷീണം പ്രവർത്തിച്ചു. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തനമെന്നും ലഫ്. ജനറൽ അബ്ദുല്ല ഖലീഫ അൽ മറി പറഞ്ഞു. 10,579 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, 5800 സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ്സ്, 1420 വൊളന്റിയേഴ്സ്, 3651 പട്രോൾ സംഘങ്ങളും വാഹനങ്ങളും 45 സെക്യൂരിറ്റി ബോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ ആഘോഷം നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വിന്ന്യസിച്ചിരുന്നു.

ഡിസംബർ 31 മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് രാവിലെ ആറു വരെ പൊലീസിനു 20,337 ഫോൺ കോളുകളാണ് വന്നതെന്ന് ആക്ടിങ് അസിസ്റ്റന്റ് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ഫോർ ഓപ്പറേഷൻസ് അഫയേഴ്സ് മേജർ ജനറൽ സയ്ഫ് മുഹൈർ മസൗരി അറിയിച്ചു. ഇതിൽ ദുബായ് പൊലീസിന്റെ എമർജൻസി ഹോട്ട്‌ലൈൻ നമ്പറായ 999ൽ 19,147 കോളുകളും അത്യാവശ്യമല്ലാത്ത ആവശ്യങ്ങൾക്കു വിളിക്കാവുന്ന 901ലേക്ക് 1190 ഫോൺ കോളുകളുമാണ് വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: No accident or injury reported during New Year Eve's celebrations