മസ്‌കത്ത്∙ ജനുവരി 19ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന "മസ്‌കത്ത് നൈറ്റ്സ്' മുന്നൊരുക്കങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഖുറം നാച്ച്വറല്‍ പാര്‍ക്ക്, നസീം പബ്ലിക് പാര്‍ക്ക് എന്നിവ താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. മസ്‌കത്ത് നഗരസഭയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി നാലു വരെയാണ് മസ്‌കത്ത് നൈറ്റ്‌സ് അരങ്ങേറുന്നത്.

