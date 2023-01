പുതുവത്സര ആഘോഷം: മാലിന്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് വേഗത്തിൽ നീക്കം ചെയ്ത് ദുബായ്

ദുബായ് ∙ ദുബായിലെ പുതുവത്സര ആഘോഷ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നു റെക്കോർഡ് സമയത്തിനുള്ളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തതായി ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി സംഘം 114ലധികം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് രാവിലെ ആറു മണിക്ക് മുൻപ് ഫീൽഡ് ക്ലീനിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിത്.

2241 തൊഴിലാളികളും 166 സൂപ്പർവൈസർമാരും 189 സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും അടങ്ങുന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ശുചീകരണ സംഘം സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കമ്പനികളുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ് ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. എമിറേറ്റിന്റെ സാംസ്കാരികവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ രൂപം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പൊതു ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനൊപ്പം, കരിമരുന്ന് പ്രയോഗങ്ങളിൽ നിന്നും പുതുവത്സര ഷോകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളും മുനിസിപ്പാലിറ്റി നീക്കം ചെയ്തു.

ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ ആവശ്യകതകളും ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ബുർജ് ഖലീഫ ആഘോഷ സൈറ്റിൽ 32 നിരീക്ഷകർക്ക് പുറമേ, 84 ജീവനക്കാരും സൂപ്പർവൈസർമാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു സംഘത്തെ സജ്ജമാക്കിയിരുന്നു. 43 സ്ഥലങ്ങളിലെ ആഘോഷങ്ങൾക്കൊപ്പമുള്ള പരിപാടികളും വിവിധ ടീമുകൾ നിരീക്ഷിച്ചു. ദുബായ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ദുബായ് ഫ്രെയിം ആഘോഷ സൈറ്റിൽ മാത്രം പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഇരുപത്തിനായിരം ആളുകളാണ് ഒത്തുകൂടിയത്.

